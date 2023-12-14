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Путин: Россия готова взаимодействовать с Францией, это Макрон прекратил отношения
У России и Франции всегда были добрые, рабочие отношения, Москва готова взаимодействовать с Парижем, но это президент Франции Эммануэль Макрон прекратил отношения, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
Французский журналист поинтересовался у Путина, как он воспринимает Францию и Макрона, планируются ли встречи, передает ТАСС.
Путин ответил, что Москва готова и дальше взаимодействовать с Парижем, если есть интерес у французской стороны.
«У нас были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения. Я, как вы знаете, во Франции бывал, господин Макрон приезжал в Россию. У нас всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двусторонних отношений и международных вопросов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией. Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – сказал он.