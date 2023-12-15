  • Новость часаВенгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    15 декабря 2023, 18:41

    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией

    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений».

    «Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», – приводит слова Макрона ТАСС после саммита ЕС.

    Президент Франции также заявил, что его «телефонный номер не изменился».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности.

    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


    Коментарии (53)
    15 декабря 2023, 08:57
    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС

    На саммите ЕС Шольц предложил Орбану выйти за кофе из зала, где зашли в тупик дебаты по Киеву

    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала за чашкой кофе, в то время как лидеры стран ЕС проводили голосование о начале переговоров касательно членства Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

    По информации издания, Шольц полагал, что в случае, если Орбан не желает соглашаться на начало переговоров, ему можно ненадолго покинуть комнату, что позволит лидерам 26 стран Европы принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, после чего венгерский премьер сможет сказать, что не голосовал «за», передает РИА «Новости».

    Politico указывает, что стратегия Шольца удивила представителей ЕС, более того, с момента его назначения в 2021 году критики обычно отмечали у него отсутствие тактических навыков ведения переговоров особенно в сравнении с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Издание подчеркивает, что идея предложить представителю одной из стран ЕС покинуть комнату для достижения единогласия является неожиданной. «Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца», – пишет Politico.

    Накануне стало известно, что странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе.


    Коментарии (18)
    15 декабря 2023, 14:50
    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость

    Политолог Рар: Вступление в ЕС может стать компенсацией Украине за потерянные территории

    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Из-за использования Венгрией права вето европейским странам придется самостоятельно выплачивать финансовую помощь Украине. Однако в некоторых странах это вызывает существенное недовольство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС.

    «Шольц прибегнул к изощренной хитрости, применение которой в международной дипломатии можно назвать неслыханным. Все европейские политики давно знали о непримиримости Виктора Орбана с самой идеей поспешного принятия Украины в ЕС. Это представляло серьезную проблему для Брюсселя, поскольку столь важные решения должны приниматься единогласно», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Понимая это, канцлер ФРГ во время обсуждения данного вопроса предложил премьер-министру Венгрии попить кофе. Пока он отсутствовал, голосование по спорному вопросу состоялось. Будапешт попросту не сумел применить имеющееся в его арсенале право вето. Тем не менее Орбан не собирался идти на другие уступки», – отмечает он.

    «Вернувшись в зал заседания, он наложил запрет на второй пункт голосования – предоставление многомиллиардной помощи Украине на четыре года. Этот факт не особо расстроит ведущие страны Евросоюза. В конечном счете такое государство, как Германия, может не менее щедро давать деньги государству-союзнику из национального бюджета», – подчеркивает эксперт.

    «Однако и в Берлине наблюдаются некоторые проблемы с продолжением спонсирования Украины. Конституционный суд ограничил рвение правительства ФРГ, из-за чего руководству страны приходится сдерживать расходы по многим категориям. Однако в плане поддержки восточноевропейского государства мало что изменилось», – уточняет собеседник.

    «Помощь Украине была названа «экстренной ситуацией», траты на которую ограничениям не подлежат. Думаю, эту страну все-таки примут в ЕС на особых условиях. Возможно, это станет компенсацией за потерянные территории», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС. Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что обсуждения по этому вопросу длились около трех часов. В определенный момент канцлер ФРГ предложил премьер-министру Венгрии покинуть зал заседания.

    Это позволило 26 оставшимся лидерам Евросоюза одобрить начало пути Украины к вхождению в состав объединения необходимым единогласием. Подчеркивается, что данное правило выполняется при том условии, если на встрече не присутствует представитель лишь одного государства. «При этом Орбан сохраняет возможность сказать, что он так и не согласился с этим решением», – сообщает газета.

    По информации издания, премьер-министр Венгрии действительно покинул место проведения встречи на несколько минут. Поведение Шольца удивило представителей ЕС, поскольку канцлер долгое время считался средним политиком, у которого отсутствуют тактические навыки ведения переговоров, особенно в сравнении с Ангелой Меркель.

    Однако Виктор Орбан все же сумел использовать право вето по другому вопросу. Венгрия проголосовала против программы бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро. Остальные 26 членов объединения единогласно поддержали проект. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что организация «вернется к этой теме в январе». По его мнению, они обязательно «достигнут консенсуса».

    «Ждали наоборот – что с деньгами получится, а по членству упрется», – комментируют произошедшее авторы журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале. «Но венгерский начальник, вероятно, правильно рассчитал. Упрямство по символам вызовет больший скандал, ибо уж очень накачали ожидания и раздали авансы. А вот насчет денег энтузиазма нет у многих, так что можно продолжать торговаться. Тем более что за непротивление началу переговоров отвалили только половину из замороженных венгерских средств», – отмечают авторы журнала.

    Напомним, в Германии инициатива Олафа Шольца перевести 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов столкнулась с жесткой критикой. После того, как Конституционный суд ФРГ запретил канцлеру пойти на данные меры, министерству финансов страны пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года, что поставило под удар и материальную поддержку Украины.

    Однако глава немецкого правительства заверил, что несмотря на это стечение обстоятельств, поддержка офиса Зеленского продолжится. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine. «Мы сделаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия войны. Мы сохраним сплоченность в стране», – заверил канцлер.

    Коментарии (13)
    15 декабря 2023, 14:46
    Российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО

    Гаврилов: Готовность Москвы жестко ответить на использование Украиной аэродромов НАТО застала Запад врасплох

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о готовности России принять жесткие меры в случае использования аэродромов стран НАТО для вылетов переданных Киеву истребителей застало представителей Запада врасплох, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    «Скажу прямо, мое заявление встретили молча... Подчеркну, наш ответ на подобную эскалацию будет жестким. Каким конкретно – решит руководство страны», – приводит слова Гаврилова ТАСС.

    Дипломат пояснил, что нужно различать передачу Киеву самолетов и использование авиабаз стран НАТО для вылетов авиации ВСУ, что «чревато тяжелыми последствиями».

    По его словам, «западники сразу после заседания бросились докладывать наше сообщение в столицы, особенно поляки, румыны и словаки».

    «Оно застало их врасплох и ответить, естественно, им было нечего», – добавил Гаврилов.

    Ранее Reuters сообщил, что вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов.

    Коментарии (9)
    15 декабря 2023, 10:31
    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Орбан: Правительство страны может остановить прием Украины в ЕС еще 75 раз

    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Венгрии не стали препятствовать странам – участницам Евросоюза в принятии решения о начале переговоров, так как у Будапешта есть возможность остановить процесс еще 75 раз, заявил на радио Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан.

    По его словам, решающим аргументом стало то, что Венгрия при этих действиях ничего не потеряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, передает РИА «Новости».

    «Если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против», – подчеркнул Орбан.

    Также премьер добавил, что процесс этот – «долгий-предолгий», может насчитывать примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить процесс.

    Кроме того, венгерский премьер заверил, что республика не намерена допустить долговременное финансирование Украины из бюджета ЕС, передает ТАСС.

    «Деньги венгров Украине отданы не будут», – подчеркнул он.

    Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро, даже несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС.

    Коментарии (12)
    15 декабря 2023, 06:46
    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро

    Глава Евросовета Мишель сообщил о намерении вернуться к обсуждению программы помощи Украине на 50 млрд евро в январе

    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро
    @ Dirk Waem/Belga Photo/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля.

    Мишель заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены «все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона». «Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, мы достигнем консенсуса», – приводит его слова ТАСС.

    Мишель пояснил, что против программы выступила Венгрия. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Напомним, ЕС принимает бюджеты в формате семилетних планов. В плане на 2021–2027 годы не осталось средств, которые можно направить Украине. Для указанных 50 млрд евро требуются новые взносы в бюджет ЕС из госбюджетов входящих в ЕС стран.

    Один из европейских чиновников высокого ранга заявлял, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт».

    Коментарии (12)
    14 декабря 2023, 20:56
    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    По словам Мишеля, ЕС также начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна будет соответствовать всем критериям членства, передает ТАСС.

    Мишель назвал это постановление саммита «символом надежды для народов этих стран и европейского контингента».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

    Коментарии (31)
    14 декабря 2023, 21:48
    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии

    Источник: Переговоры о принятии в ЕС Украины и Молдавии могут начаться в марте

    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Об этом сообщил ТАСС европейский источник в ходе саммита ЕС.

    «Для начала переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение. Это может произойти к марту или позднее», – сказал он.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

    Коментарии (5)
    15 декабря 2023, 12:02
    Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»

    Член ОП Максим Григорьев: Путин развеял мифы и предубеждения к мобилизованным

    Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобилизованные и добровольцы стали полноценной частью российской армии. Они наравне с контрактниками защищают нашу страну от нависшей угрозы, а где-то справляются даже лучше, чем кадровые военные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. Ранее Владимир Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими.

    «Среди мобилизованных и добровольцев встречаются разные люди с совершенно непохожим прошлым. Процесс привыкания к армейской жизни у каждого происходит по-разному: кому-то проще, кому-то сложнее. Однако со вчерашними гражданскими всегда находятся опытные командиры, готовые передать новоприбывшим все свои знания», – сказал Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

    «Мне приходилось взаимодействовать со многими подразделениями. Могу сказать, что мобилизованные достаточно хорошо адаптируются к военным условиям. Они не чувствуют себя одинокими. Ощущают поддержку от старших товарищей, от родных, от регионального руководства. Поэтому в настоящий момент недавние новички уже успели стать закаленными профессионалами», – отмечает он.

    «К ним привыкают и на фронте. Их способности и умения ценят ничуть не меньше, чем навыки кадровых военных. По началу, действительно, в армейских разговорах можно было услышать сокращение «мобики». Использовали его контрактники, которые сохраняли скептицизм по поводу боевых возможностей новых коллег», – подчеркивает собеседник. – «Однако это предубеждение совершенно не соответствовало реальности. Командный состав откровенно признается – там, где контрактник начинает рассуждать в духе: «без танковой поддержки не пойдем», мобилизованный или доброволец инициативно берет и выполняет поставленную задачу. На удивление, здесь собрались люди с высочайшими личностными качествами. И президент развеял мифы о них».

    «Не скрою, мне, как человеку, который сам находится в зоне СВО в качестве добровольца, особенно приятно осознавать хорошее отношение президента к таким людям. Они являются наиболее мотивированными солдатами.

    В их головах имеется четкое представление о том, против кого и для чего мы воюем. Поэтому недооценивать вклад этой категории граждан в общую победу невозможно», – считает он.

    «Тем не менее, как правильно заметил Владимир Путин, в статусе добровольцев и мобилизованных до сих пор сохраняются проблемы. К сожалению, равенства выплат между этими группами и контрактниками во многих регионах до сих пор не установлено. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы изменить это», – резюмирует Григорьев.

    Ранее Владимир Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО в вопросах мер поддержки должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими. Президент затронул данный вопрос в рамках подведения «Итогов года» – конференции, которая длилась более четырех часов. По его словам, граждане данной категории будут уравнены в своих правах с остальными военнослужащими.

    Он также допустил, что ради этого будут внесены поправки в законодательство. «Уверен, депутаты Госдумы сто процентов поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать», – заметил президент.

    Кроме того, Путин развеял опасения относительно возможности проведения второй волны мобилизации. «Я понимаю, что это чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тыс. человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет, прилепили название такое к этим людям – «мобики». Я прекрасно все это помню», – цитирует президента официальный сайт Кремля. – «Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства. Сейчас, по-моему, 244 тыс. находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось, и люди очень востребованы».

    «После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с Вооруженными силами. И планировали к концу году набрать, по-моему, 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тыс., и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране», – подчеркнул Путин. Он также заверил, что «на сегодняшний день никакой необходимости» в мобилизации нет.

    Коментарии (18)
    14 декабря 2023, 21:32
    Орбан назвал плохим решением ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Орбан прокомментировал решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия считает, что Евросоюз принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Он отметил, что Будапешт отказывается в этом участвовать, передает ТАСС. «Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», – написал глава правительства в социальной сети.

    Сообщается, что Венгрия отказалась участвовать в голосовании, а сам Орбан покинул зал, где проходило заседание по вопросу приема Украины.

    Ранее страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

    Коментарии (7)
    15 декабря 2023, 00:47
    Австрия разблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

    Австрия отказалась от блокировки 12-го пакета санкций Евросоюза против России

    Tекст: Антон Антонов

    Австрия решила разблокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, но санкции пока не приняты, сообщил европейский источник.

    Источник ТАСС заявил, что Австрия «сняла замечания», но санкции формально не утверждены.

    При этом лидеры стран Евросоюза в итоговом заявлении саммита в Брюсселе по ошибке приветствовали «принятие» 12-го пакета. В соответствии с правилами санкции должны быть согласованы министрами стран ЕС и опубликованы в официальном журнале сообщества, только после этого они считаются принятыми, передает РИА «Новости».

    Источник в Брюсселе сказал, что лидеры приветствовали достигнутую ранее принципиальную политическую договоренность по санкциям.

    Напомним, сообщалось, что Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций против России, требуя от Киева убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний.

    Коментарии (0)
    15 декабря 2023, 15:14
    Евродепутат призвал не подпитывать иллюзии украинцев о вступлении в ЕС

    Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал не подпитывать иллюзии Украины о вступлении в ЕС

    Евродепутат призвал не подпитывать иллюзии украинцев о вступлении в ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани назвал безответственной подпитку иллюзий Украины о вступлении в ЕС со стороны Еврокомиссии.

    «Эта Еврокомиссия, которая сменится в сентябре, продолжает поддерживать иллюзии украинцев. Безответственность!» – написал Мариани в своем микроблоге, передает РИА Новости.

    Он напомнил, что переговоры о вступлении Турции в Евросоюз идут с 2005 года и предположил, что они «никогда не закончатся».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Будапешта есть возможность остановить процесс принятия Украины в ЕС «еще 75 раз», поскольку окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов.


    Коментарии (2)
    15 декабря 2023, 05:54
    Венгрия сообщила о предстоящих 70 голосованиях для вступления Украины в ЕС

    Политдиректор премьера Венгрии Орбан заявил о необходимости для Киева пройти через 70 голосований перед вступлением в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Чтобы вступить в ЕС, Украине придется пройти еще как минимум через 70 голосований, решения на которых должны быть приняты единогласно, заявил политический директор главы правительства Венгрии Балаж Орбан.

    Балаж Орбан сказал, что Венгрия не считает Украину готовой к вступлению в ЕС. По его словам, премьер Виктор Орбан ушел из зала во время голосования, так как не желал «брать на себя ответственность за это ошибочное решение», но не хотел препятствовать принятию его остальными членами ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Как пояснил Балаж Орбан, членам ЕС еще предстоит единогласно одобрить даже «составление конкретного переговорного пакета». Он подчеркнул, что Венгрия не согласна с началом переговоров, поэтому правительство сохраняет венгерскую позицию и на арене ЕС.

    Напомним, Виктор Орбан считает, что Евросоюз принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении. Венгрия отказалась участвовать в голосовании, а сам Орбан покинул зал, где проходило заседание по вопросу приема Украины.


    Коментарии (0)
    15 декабря 2023, 02:59
    ЕС не стал устанавливать сроки запуска переговоров о членстве Украины

    В итоговой декларации саммита ЕС в Брюсселе не указали сроки запуска переговоров о членстве Украины

    ЕС не стал устанавливать сроки запуска переговоров о членстве Украины
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС, следует из текста итоговой декларации саммита в Брюсселе.

    Евросовет поручил Совету ЕС «принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Еврокомиссии», передает РИА «Новости».

    К лету 2024 года ЕС собирается принять «заключения по дорожной карте будущей работы» в рамках подготовки к предстоящему расширению, передает ТАСС.

    Также ЕС заявил о намерении «усиливать санкции против России» и «обеспечивать их полное и эффективное исполнение и предотвращение их обхода». ЕС подверг критике Иран, Белоруссию и КНДР, которые, как заявили в Брюсселе, оказывают России военную поддержку.

    Кроме того, в итоговом заявлении саммита ЕС сказано, что Украине остро требуются срочные поставки ракет, боеприпасов и систем ПВО. Совет ЕС призвали увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого предоставляется военная помощь Украине. Лидеры ЕС обещали «продолжать удовлетворять насущные военные и оборонные потребности Украины». Поддерживать Украину в ЕС собираются столько, сколько потребуется.

    Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Как заявил европейский источник, дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Коментарии (6)
    15 декабря 2023, 18:33
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    @ IMAGO/Heike Lyding/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерские власти требуют от Евросоюза разморозить больше средств для Будапешта в обмен на одобрение бюджета ЕС, содержащего пакет финансовой помощи для Украины.

    «Мы считаем, что выполнили юридические требования, так что мы не понимаем, почему у нас нет доступа к 100% полагающихся нам средств», – приводит Politico слова политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, передает «Интерфакс».

    Орбан также заявил о готовности Венгрии к переговорам по бюджетным вопросам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе саммита ЕС лидеры постановили начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз, хотя Австрия, Венгрия и Словакия собирались их блокировать, и разбиралась, как главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен удалось сломить сопротивление в самый последний момент.

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