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    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    8 комментариев
    19 декабря 2023, 22:23

    Путин поручил представить предложения по спортивным парадам на Красной площади

    Путин поручил представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади в Москве.

    Как сообщается на сайте Кремля, Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось во вторник.

    Напомним, Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади, озвученное на форуме «Россия – спортивная держава» главой Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.

    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (85)
    19 декабря 2023, 14:43
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не могла сдать США «исконно российское» и смотреть, как они «чавкают», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

    «Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, США хотели поделить и подчинить Россию кусками, как они сделали с Европой.

    Ранее Путин заявил, что спецоперация на Украине разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.

    Коментарии (14)
    19 декабря 2023, 15:12
    Путин: США специально втянули Россию и Европу в конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «Они (США) специально втащили нас и Европу в этот конфликт, добились в этом смысле своих целей: «растащили» Россию и Европу. Сейчас они перекладывают на Европу бремя финансовой ответственности и платежи, а безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Многие европейцы начинают понимать, что США эксплуатируют их в своих интересах, поэтому в самой Европе «начинается определенный сдвиг», заявил Путин.

    «И в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения, они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге», – констатировал российский президент, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Запад после распада СССР работал над разложением России.

    Коментарии (19)
    19 декабря 2023, 14:41
    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать

    Президент: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины после 2014 года, вынудив Россию отвечать

    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны вели себя «по беспределу» в ситуации с Украиной после 2014 года, чем вынудили Россию ответить, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, Запад в некотором смысле «переиграл» Россию в ситуации с Украиной после 2014 года, передает ТАСС.

    Путин заметил, что западные представители не пошли на реализацию «Минска-2», а фактически развязали на Украине войну.

    «Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили», – рассказал глава российского государства, добавив, что на Западе тем временем за этим с удовольствием наблюдали.

    Путин подчеркнул, что Россия не могла отдать США «исконно российские» территории и смотреть, как они «чавкают, съедая все подряд».

    «Штаты оторвали, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? Это наша, исконно российская территория. Мы не могли так поступить», – отметил он.

    Российский лидер подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет неприемлемым для России в любой исторической перспективе.

    Путин подчеркнул, что втягивание Киева в НАТО является одной из целей Запада.

    «Мне так все время говорят: ну, сейчас чего ты боишься, сейчас же мы их не возьмем. Я говорю: сейчас. А завтра? С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства даже через десять, даже через 15 лет это неприемлемо», – заключил он.

    Коментарии (28)
    19 декабря 2023, 13:44
    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ

    Путин: К границам России переброшены значительные силы США

    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    @ Valda Kalnina/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США, заявил президент Владимир Путин.

    Так, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны он отметил, что к российским границам переброшена авиатехника НАТО, также увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе, передает ТАСС.

    «Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, президент напомнил об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, расширять НАТО на Восток.

    «Ну вот, пожалуйста. Такие вот партнеры – врут беззастенчиво, просто на каждом шагу», – заметил Путин.

    Президент заметил, что агрессивный характер альянса при этом даже не скрывается за оборонительными формулировками, как ранее заверяли, что они (НАТО) – не военный блок, а политическая организация.

    «Только пятую статью устава НАТО никто не отменял никогда, в доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство», – подчеркнул глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией.

    Коментарии (11)
    19 декабря 2023, 14:53
    Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство жителей западной части Украины хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Польши, Румынии или Венгрии, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    Глава государства также заявил, что, работая на постсоветском пространстве, Запад делал ставку на украинских националистов, «забыв при этом, что эти самые националисты крайние – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером», передает ТАСС.

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что польские элиты не планируют отказываться от попыток установить контроль над западными территориями Украины.

    Коментарии (7)
    19 декабря 2023, 13:51
    Путин запретил пользоваться в школах смартфонами

    Путин подписал законы о о запрете смартфонов на уроках и защите учителей от оскорблений

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках и закон, устанавливающий защиту учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности.

    Президент Владимир Путин подписал два закона, меняющих правила поведения в российских школах. Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Первый из них устанавливает запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Он вводит в закон «Об образовании» норму, согласно которой учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, за исключением экстренных случаев, таких как возникновение угрозы жизни или здоровью школьников и учителей.

    Другой закон закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

    Для защиты своих прав учителя смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.

    Ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложили изымать оружие из семей, в которых дети показывают признаки девиантного поведения.

    Коментарии (6)
    19 декабря 2023, 18:40
    Путин: Россия не может вести себя как временщики на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки в Министерстве обороны.

    «Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии. Кроме них на выставке также демонстрировались новые медицинские сумки, укомплектованные с учетом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, санитарные автомобили.

    Коментарии (7)
    19 декабря 2023, 14:47
    Путин заявил о возможной резне в Крыму без воссоединения с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Крыму могла бы произойти резня после госпереворота в Киеве, если бы полуостров не присоединился к России в 2014 году, заявил президент Владимир Путин.

    «Нам ничего не оставалось, как поддержать Крым, иначе там резню бы устроили», – сказал он, передает ТАСС.

    «Над Украиной работали отдельно, ставку, конечно же, делали на националистов, забыв при этом, что эти самые крайние националисты – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. И, ничтоже сумняшеся, позволили украинским националистам превратить этих бывших нацистов в национальных героев, таких, как Бандера и иже с ним», – добавил Путин

    Мы сделали все на протяжении десятилетий, все, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством. Всегда говорили, и я продолжаю это говорить, что это братский народ. Но противник вел себя по-другому. Россия в политическом плане, конечно, все это тоже хорошо знают, делала упор на юго-восток. Почему? Потому что это российские исторические регионы, там проживают русские люди фактически, чтобы у них там ни стояло в паспорте», – указал глава российского государства.

    По словам Путина, если бы Киев и Запад пошли на реализацию Минских соглашений, то на Украине все постепенно бы «срослось».

    «Если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей [Минских соглашений], я думаю, искренне говорю, постепенно бы все срослось», – сказал президент.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 15:52
    Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года
    Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад в определенном смысле «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «Но они (Запад – прим. ВЗГЛЯД) не пошли на это (реализацию «Минска-2» – прим. ВЗГЛЯД), они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году. <…> Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить», – приводит слова Путина ТАСС.

    «Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, простите за моветон, по беспределу просто. В 2014 году совершили госпереворот, и все, и пошли, и дальше пошли по этому беспределу. Ну просто вынудили нас отвечать на этот беспредел», – пояснил глава Российского государства.

    «Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», – указал президент.

    Ранее Путин заявил, что в Крыму в 2014 году могла начаться резня, если бы полуостров не присоединился к России.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 13:39
    Путин: ВС России владеют инициативой в зоне СВО
    Путин: ВС России владеют инициативой в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны России.

    «Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от целей СВО.

    Коментарии (13)
    19 декабря 2023, 15:35
    Путин: Россия готова договариваться по Украине исходя из собственных интересов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова договариваться с западными странами по украинскому вопросу, но только исходя из собственных интересов, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «И на Украине, те кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться, пусть договариваются, но только мы будем делать это [исходя] из наших интересов», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее в ходе заседания коллегии министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с начала СВО потеряла более 383 тыс. человек убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, БМП и БТРов, 553 самолета.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 14:49
    Путин: Запад после распада СССР работал над разложением России

    Tекст: Валерия Городецкая

    После распада СССР страны Запада прилагали усилия для разложения России, в том числе работая с «пятой колонной», заявил глава государства Владимир Путин.

    «Сразу же после распада СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей «пятой колонной», вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад», – сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Кроме того, западные страны прилагали усилия для разложения России «и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами», заявил глава государства. Запад также старался растащить вновь образованные независимые государства на постсоветском пространстве, указал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад продолжает гибридную войну против России.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2023, 19:00
    Эксперт объяснил мотивы выдвижения Слуцкого в президенты

    Политолог Мартынов: Выдвижение Слуцкого в президенты – маркер политической нормальности России

    Эксперт объяснил мотивы выдвижения Слуцкого в президенты
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несмотря на внешнеполитические вызовы, России нет причин менять обычный порядок политической жизни, никто не отменял стремление партий накопить политический капитал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Во вторник съезд ЛДПР выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России.

    «Конечно, выборы у нас пройдут в нестандартной ситуации, учитывая СВО и внешнеполитические вызовы. С другой стороны, у нас нет причин менять обычный порядок политической жизни. Партии продолжают свою работу. Поэтому выдвижение Слуцкого – это один из маркеров нашей общественно-политической нормальности», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Понятно, что кампания будет носить референдумный характер. Но никто не отменял стремление партий накопить политический капитал для следующих выборов в Госдуму. Это особенно актуально для молодых партий вроде «Новых людей», потому что они получают шансы продвинуть свои идеи. Поэтому победа на выборах – это не единственная составляющая электорального процесса», – заметил он.

    Эксперт также напомнил о слухах, «мол, в России отменят выборы или перенесут». «Но мы же не Украина. Мы соблюдаем Конституцию. При этом, несмотря на разнонаправленность партий, ключевые политические силы сходятся в главном по вопросам суверенитета России. Никто не собирается использовать выборы для раскола общества», – добавил политолог.

    При этом, считает политолог, не все партии намерены выдвинуть своих кандидатов. «Например, по моим прогнозам, «Справедливая Россия» просто поддержит Путина. А вот «Новые люди», я уверен, представят своего кандидата. Им это просто необходимо. Ну и КПРФ, вероятно, снова выдвинет Геннадия Зюганова», – резюмировал Мартынов.

    Во вторник ЛДПР выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Решение было принято на внеочередном XXXV съезде ЛДПР. Слуцкий заявил, что ЛДПР стремительно становится стержневой партией России и продолжит укреплять свои позиции. По его словам, участие в президентской кампании будет этому способствовать.

    В понедельник действующий президент России Владимир Путин подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Он идет на выборы самовыдвиженцем.

    Напомним, Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2023, 19:05
    Эксперт: Уверенность Путина сплачивает российское общество

    Политолог Шаповалов: Россия защищает свои национальные интересы и движется к выполнению целей СВО

    Эксперт: Уверенность Путина сплачивает российское общество
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря консолидации общества, армии и власти для защиты России на всех ее рубежах, стране удается противостоять Западу. Наша страна отбила контрнаступления противника и смогла перестроить свою экономику под нужды ВПК. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Шаповалов, комментируя участие Владимира Путина в расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «Россия под руководством Путина защищает свои национальные интересы и движется к выполнению целей СВО. Президент является нашим главнокомандующим и держит военную и политическую ситуацию под контролем. Его уверенность и воля сплачивают общество и дают гражданам уверенность в победе», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки.

    «Сегодня мы видим попытки Запада уничтожить нас, но благодаря объединенным усилиям нашего руководства и армии, а также взаимодействию с российским обществом, эти начинания провалились. Наша страна отбила контрнаступления противника и смогла перестроить свою экономику под нужды ВПК», – отмечает он.

    «В предыдущие годы наше руководство проводило своевременную работу по переоснащению нашей армии. Новые вооружения, от беспилотников до ядерных ракет, поступают в нее и сейчас. Кроме того, российские войска приобрели в боях бесценный опыт, которого нет ни у одних вооруженных сил на Западе, – подчеркивает собеседник. – Тем не менее наш президент открыто говорит и о проблемах, существующих в нашей армии. Информацию о них он получает не только от командования, но и от представителей гражданского общества».

    «Также ключевое значение имеют меры, которые государство и президент вводят для поддержки бойцов СВО и их семей. На этом вопросе наше руководство делает большой акцент. Сегодня разработаны множество льгот и гарантий для участников спецоперации. По инициативе Путина был создан фонд «Защитники Отечества». На прямой линии деятельность организации получила очень высокую оценку от российского лидера», – резюмировал Шаповалов.

    Во вторник президент России принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Он заявил, что Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей. «Сейчас они перекладывают на Европу бремя финансовой ответственности и платежей. А безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике», – сказал Путин.

    Также он отметил, что после распада СССР страны Запада прилагали усилия для разложения России. «Сразу же после распада СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей «пятой колонной», вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад», – заявил президент.

    Глава государства отметил, что западные страны вели себя «по беспределу» в ситуации с Украиной после 2014 года, чем вынудили Россию ответить. «Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили», – рассказал глава российского государства.

    «Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, «оторвав», как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли – или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд, наше, исконно российское», – подчеркнул Путин.

    Коментарии (2)
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