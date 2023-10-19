Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.6 комментариев
Путин поддержал идею возрождения спортивных парадов на Красной площади
Путин поддержал идею о возрождении спортивных парадов на Красной площади
Президент Владимир Путин поддержал объявление 2024 года Годом спорта и возобновление спортивных парадов на Красной площади.
Предложение на форуме «Россия – спортивная держава» высказал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, передает ТАСС.
«Хорошая идея», – отреагировал президент.
Также Путин поручил расширить число стран-участниц соревнований «Игры БРИКС», которые пройдут в 2024 году в Казани.
«Кроме государств БРИКС и присоединившихся [стран], у нас есть еще и [государства-]наблюдатели и те, кто стремится быть членами БРИКС. Надо пошире взять. Я уверен, люди с удовольствием приедут», – сказал Путин.
Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани, в программу включены 27 видов спорта.