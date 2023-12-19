Путин объявил минуту молчания по погибшим участникам спецоперации

Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года

Tекст: Валентина Григоренко

Российский лидер отметил, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным – то поднимался вверх, то опускался. По его словам, примерно через «тройку лет» в России волна рождаемости опять пойдет вверх, а это значит, что и молодых специалистов станет на 2 млн больше – почти 10 миллионов, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

Ранее Путин поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.