Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.3 комментария
Путин продлил запрет на сделки с долями иностранцев в российских компаниях
Путин продлил до конца 2025 года запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в российских компаниях
Президент России Владимир Путин подписал указ, продляющий до конца 2025 года запрет на совершение сделок с долями в стратегических компаниях РФ, ряде банков и других предприятий, в том числе в сфере ТЭК, которые принадлежат иностранным гражданам из недружественных стран.
Изменения вносятся в указ президента от 5 августа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, сообщает ТАСС.
Ранее ограничения распространялись на срок до 31 декабря 2022 года, затем этот период продлили до конца 2023 года.
Ранее сообщалось, что активных участников беспорядков, устроивших драку у рынка «Садовод» в Москве, приговорили к арестам и депортации. К административным арестам за неподчинение правоохранителям приговорены свыше 50 участников конфликта, 22 мигрантов решили выдворить из страны.