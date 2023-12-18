Путин продлил запрет на сделки с долями иностранцев в российских компаниях

Путин продлил до конца 2025 года запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в российских компаниях

Tекст: Денис Тельманов

Изменения вносятся в указ президента от 5 августа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, сообщает ТАСС.

Ранее ограничения распространялись на срок до 31 декабря 2022 года, затем этот период продлили до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что активных участников беспорядков, устроивших драку у рынка «Садовод» в Москве, приговорили к арестам и депортации. К административным арестам за неподчинение правоохранителям приговорены свыше 50 участников конфликта, 22 мигрантов решили выдворить из страны.