Глава Якутии: Регион остается лидером по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке

Глава Якутии Николаев: Регион остается лидером по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке

«Мы опять, несмотря ни на что, заканчиваем успешно 2023 год. По его итогам, как сказал глава государства, рост валового внутреннего продукта составит 3,5%. У нас в Якутии он будет примерно такой же. По самым минимальным подсчетам мы оцениваема его в 2,3 млрд руб. Мы остаемся лидером на Дальнем Востоке по объемам привлеченных инвестиций: только рост вложений, не связанных с добывающими отраслями, составил 25%», – приводятся слова Николаева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Тормозом для нас остается неразвитая транспортная и энергетическая инфраструктура, и сейчас мы массированно с помощью крупнейших госкорпораций и прямой поддержки президента ликвидируем отставание в этих сферах. Впервые у нас начали появляться новые виды производств, началась добыча железной руды. Создается атомная генерация, уже строится сопутствующая инфраструктура. Появляются новые рабочие места – мы достигли исторического минимума безработицы. А главное достижение года Якутии – нас стало миллион. При этом средняя продолжительность жизни сравнялась со среднероссийской. Такого никогда не было в нашем регионе», – добавил он.

За пять лет реализации президентских нацпроектов Якутия получила 176 млрд руб. Благодаря им в сфере здравоохранения возвели рекордное количество объектов: 75 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, три центральные районные больницы, сдана первая очередь онкологического диспансера, построен республиканский кардиососудистый центр. Ежегодно укладывается не менее 500 км новых автомобильных дорог, происходит масштабная модернизация аэропортовой структуры. И Якутия здесь тоже лидер: до 2024 года под реконструкцию попали 15 аэропортов республики.

«Якутия – флагман всего Дальнего Востока. Она занимает третье место по привлечению средств по нацпроектам. Особая эффективность ее политики заключается в том, что регион умело использует те направления, которые задает федеральный центр. Нужно работать, чтобы эти вложения обращались позитивными изменениями. И республика в этом образец», – заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Мощный импульс получили креативные индустрии Якутии. По решению Владимира Путина в Якутске будет построен уникальный кинопавильон полного цикла. Другого такого на Дальнем Востоке нет. Объект позволит круглогодично снимать фильмы, увеличит число занятых в креативной сфере на 1,5 тыс. человек и закрепит статус республики в качестве лидера регионального кинематографа.

