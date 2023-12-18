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Глава Якутии: Регион остается лидером по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке
Глава Якутии Николаев: Регион остается лидером по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке
Якутия остается лидером на Дальнем Востоке по объемам привлеченных инвестиций: только рост вложений, не связанных с добывающими отраслями, составил 25%, сообщил глава региона Айсен Николаев на заседании «Ленского клуба» в студии Экспертного института социальных исследований на Международной выставке-форуме «Россия».
«Мы опять, несмотря ни на что, заканчиваем успешно 2023 год. По его итогам, как сказал глава государства, рост валового внутреннего продукта составит 3,5%. У нас в Якутии он будет примерно такой же. По самым минимальным подсчетам мы оцениваема его в 2,3 млрд руб. Мы остаемся лидером на Дальнем Востоке по объемам привлеченных инвестиций: только рост вложений, не связанных с добывающими отраслями, составил 25%», – приводятся слова Николаева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Тормозом для нас остается неразвитая транспортная и энергетическая инфраструктура, и сейчас мы массированно с помощью крупнейших госкорпораций и прямой поддержки президента ликвидируем отставание в этих сферах. Впервые у нас начали появляться новые виды производств, началась добыча железной руды. Создается атомная генерация, уже строится сопутствующая инфраструктура. Появляются новые рабочие места – мы достигли исторического минимума безработицы. А главное достижение года Якутии – нас стало миллион. При этом средняя продолжительность жизни сравнялась со среднероссийской. Такого никогда не было в нашем регионе», – добавил он.
За пять лет реализации президентских нацпроектов Якутия получила 176 млрд руб. Благодаря им в сфере здравоохранения возвели рекордное количество объектов: 75 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, три центральные районные больницы, сдана первая очередь онкологического диспансера, построен республиканский кардиососудистый центр. Ежегодно укладывается не менее 500 км новых автомобильных дорог, происходит масштабная модернизация аэропортовой структуры. И Якутия здесь тоже лидер: до 2024 года под реконструкцию попали 15 аэропортов республики.
«Якутия – флагман всего Дальнего Востока. Она занимает третье место по привлечению средств по нацпроектам. Особая эффективность ее политики заключается в том, что регион умело использует те направления, которые задает федеральный центр. Нужно работать, чтобы эти вложения обращались позитивными изменениями. И республика в этом образец», – заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.
Мощный импульс получили креативные индустрии Якутии. По решению Владимира Путина в Якутске будет построен уникальный кинопавильон полного цикла. Другого такого на Дальнем Востоке нет. Объект позволит круглогодично снимать фильмы, увеличит число занятых в креативной сфере на 1,5 тыс. человек и закрепит статус республики в качестве лидера регионального кинематографа.