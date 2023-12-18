В ЕС назвали сроки вступления в силу 12-го пакета санкций против России

Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией

Tекст: Денис Тельманов

«Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», – приводит слова Макрона ТАСС после саммита ЕС.

Президент Франции также заявил, что его «телефонный номер не изменился».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности.