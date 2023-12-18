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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

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    18 декабря 2023, 14:33

    В ЕС назвали сроки вступления в силу 12-го пакета санкций против России

    В ЕС сообщили, что 12-й пакет санкций против России вступит в силу в понедельник

    Tекст: Кристина Цыцура

    Очередной пакет санкций против России будет опубликован и вступит в силу в понедельник, сообщили в Совете Евросоюза.

    Сейчас запущена письменная процедура, публикация ожидается уже сегодня, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Точное время публикации проекта пока неизвестно.

    Ранее Австрия решила разблокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, который отказывалась одобрять, требуя от Киева убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний.

    15 декабря 2023, 18:41
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений».

    «Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», – приводит слова Макрона ТАСС после саммита ЕС.

    Президент Франции также заявил, что его «телефонный номер не изменился».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности.

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    16 декабря 2023, 09:55
    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе

    Financial Times сообщило о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе в вопросе оказания помощи Киеву

    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе
    @ Alexander Limbach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители стран-участниц Евросоюза допустили «промах», когда так и не нашли способ согласовать выделение финансовой помощи Киеву во время саммита в Брюсселе, сообщает британское издание Financial Times.

    В материале указано, что президент Украины Владимир Зеленский не терял надежды, что два крупнейших его союзника одобрят выделение пакетов финансовой помощи Киеву, однако в ходе саммита предметом дискуссии стало членство Украины в ЕС, передает RT.

    По данным издания, тот факт, что саммит в Брюсселе прошел без обсуждения соглашения о финансировании Киева в течение четырех лет, но с переговорами о вступлении Украины в объединение.

    Financial Times отмечает, что таким образом лидеры стран-участниц ЕС «вышли на сцену» для какого-либо громкого заявления, но промахнулись.

    напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    16 декабря 2023, 11:39
    Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Вашингтон навязывал свои реформы в ходе его посещения США в 2014 году

    Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на портале Mandiner признал, что в Вашингтоне в 2014 году его унизительно принимали, пытались навязать Будапешту свои реформы, без которых отказались развивать двусторонние отношения.

    По его словам, в Белом доме сразу дали понять, что если премьер-министра Венгрии Орбана не приняли в Вашингтоне, то и Сийярто не примет американский МИД, а замминистра дипведомства Виктория Нуланд в ходе встречи бросила ему документ с рядом требований на двух страницах, передает РИА «Новости».

    Сийярто вспоминает, что в листе необходимых для развития отношений с США требований значилось изменение конституции, закона о СМИ, церковных правил.

    Глава МИД сказал, что ответил отказом и пояснил: с этого он момента понял, что «демократы не станут ни по какому-либо вопросу сотрудничать с нами, Венгрией».

    Сийярто добавил, что республиканская администрация при этом всегда вела себя корректно, сохраняя основанные на взаимоуважении ровные отношения.

    В заключение министр заметил, что Будапешт охотно сотрудничает с лидерами всех стран.

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

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    16 декабря 2023, 12:50
    Пушков сказал, чем Шольцу надо заняться перед Новым годом

    Сенатор Пушков подсказал, чем Шольцу стоит заняться перед Новым годом

    Пушков сказал, чем Шольцу надо заняться перед Новым годом

    Tекст: Александра Юдина

    В Германии молодые мигранты с криками «Это наша страна!» напали на переодетого в Санта Клауса немца, вот на что стоит обратить внимание канцлеру республики Олафу Шольцу, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что, согласно данным газеты Неssische Allgemeine, в немецком городе Кассель группа молодых мигрантов напала на переодетого в Санта Клауса немца с криками «Это наша страна!».

    Пушков отметил: вместо того, чтобы тянуть Украину в Евросоюз, Шольцу нужно заняться внутренними проблемами собственной страны.

    Сенатор предупредил, что в обозримом будущем немецкому канцлеру так же могут заявить, что Германия – не его страна.

    Напомним, Шольц хитростью вынудил премьера Венгрии Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС на саммите в Брюсселе.

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    15 декабря 2023, 18:33
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    @ IMAGO/Heike Lyding/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерские власти требуют от Евросоюза разморозить больше средств для Будапешта в обмен на одобрение бюджета ЕС, содержащего пакет финансовой помощи для Украины.

    «Мы считаем, что выполнили юридические требования, так что мы не понимаем, почему у нас нет доступа к 100% полагающихся нам средств», – приводит Politico слова политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, передает «Интерфакс».

    Орбан также заявил о готовности Венгрии к переговорам по бюджетным вопросам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе саммита ЕС лидеры постановили начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз, хотя Австрия, Венгрия и Словакия собирались их блокировать, и разбиралась, как главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен удалось сломить сопротивление в самый последний момент.

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    16 декабря 2023, 17:51
    Захарова: Плата за решения ЕС по Украине и Молдавии ляжет на плечи населения Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена конфронтационной политики Евросоюза (ЕС) и решений по Украине и Молдавии высока, а оплачивать их последствия придется населению стран Европы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с окончанием саммита ЕС.

    Евроинституты оторвались от нужд простых граждан и заняты «исключительно удовлетворением чуждых интересам людей геополитических амбиций», своими решениями они загоняют население Европы в еще более сложные социально-экономические условия, говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «Выглядит вполне естественным, что на этом фоне наиболее ответственные политики в европейских странах все чаще ставят во главу угла национальные интересы, а не некие оторванные от реальных потребностей мантры «евросолидарности», – считает дипломат.

    Захарова также заявила, что новый пакет санкций нанесет больший вред самому Евросоюзу, а решение о введении новых ограничений, как и о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, принимается «с помощью нечистоплотных манипуляций – в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств».

    Дипломат указала, что ЕС теряет политический и экономический вес под давлением просчетов США, а ресурсы объединения направляются на обслуживание американских интересов.

    «Востребованные для внутреннего развития ресурсы ЕС направляются не на решение многочисленных проблем и утверждение собственного места в формирующемся многополярном мироустройстве, а на обслуживание интересов США, в том числе обогащение американского военно-промышленного комплекса», – говорится в заявлении Захаровой.

    Ранее Захарова заявила о насильном втягивании граждан США в ситуацию с Украиной.

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    17 декабря 2023, 00:05
    ЕС начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций, включающий запрет на поставки в страны сообщества российских ювелирных алмазов.

    Источник в институтах ЕС в Брюсселе сообщил, что процедура должны пройти быстро, санкции вступят в силу в начале следующей недели.

    Отмечается, что начало процедуры утверждения стало возможным после снятия австрийского вето на этот пакет, передает ТАСС.

    Reuters сообщило, что власти Австрии сняли запрет на принятие антироссийских санкций в обмен на исключение Raiffeisen из украинского списка «спонсоров войны».

    Ранее Австрия решила разблокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против России было введено беспрецедентное число санкций – почти 18 тысяч.

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    18 декабря 2023, 13:14
    Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID

    Politico: Страны ЕС выбросили минимум 215 млн доз вакцины от COVID-19

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Европейского союза избавились как минимум от 215 млн доз вакцин против коронавируса стоимостью 4 млрд евро, пишет газета Politico.

    Огромная партия вакцины была закуплена в разгар пандемии коронавируса и оказалась в итоге выброшена, передает РИА «Новости».

    Всего страны ЕС получили в общей сложности 1,5 млрд доз вакцин, многие из них оказались «на свалках по всему континенту». Излишки вакцины не смогли передать в третьи страны из-за проблем с логистикой и падения спроса.

    Ранее сообщалось о планах экс-главы правительства Британии Бориса Джонсона силой изъять в Нидерландах вакцины от COVID в 2021 году.

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    17 декабря 2023, 04:00
    В Европарламенте признали провал санкций против России

    Депутат ЕП Уоллес: Санкции Евросоюза больше навредили гражданам ЕС, чем России

    Tекст: Вера Басилая

    Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, нанесли больший вред гражданам стран объединения, чем России, заявил депутат Европейского парламента Мик Уоллес.

    Уоллес считает, что антироссийские санкции провалились, и добавил, что те, кто находится у власти в Евросоюзе, не признают этого, передает RT.

    Ранее Евросоюз начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций, включающий запрет на поставки в страны сообщества российских ювелирных алмазов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась.

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    17 декабря 2023, 07:00
    Экс-премьер исключил вступление Украины в ЕС с Зеленским

    Экс-премьер Азаров: Украина при Зеленском не сможет стать членом ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина под контролем президента Владимира Зеленского не присоединится к Евросоюзу, киевский режим себя сильно скомпрометировал, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью каналу «Соловьев LIVE».

    Азаров заявил, что смешное решение о начале переговоров по вступлению в ЕС продиктовано лишь тем, чтобы как-то поддержать Зеленского, передает РИА «Новости».

    Политик считает, что сегодняшняя территория, которая находится под контролем киевского режима, не является и не может являться членом Евросоюза, украинцев просто пытаются воодушевить «карта» вступления в ЕС.

    Бывший премьер Украины уверен, что вопрос о вступлении ЕС ближайшие десять лет будет тянуться на стадии каких-то переговоров. По его словам, Турция и балканские страны ждут присоединения к Евросоюзу уже больше десятка лет.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Как заявил европейский источник, дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС,

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    16 декабря 2023, 06:43
    Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву

    Сийярто опроверг предположение о готовности Венгрии снять вето с выделения 50 млрд евро Киеву в январе

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что «понятия не имеет», почему в ЕС решили, будто в январе Будапешт снимет вето с выделения Украине 50 млрд евро.

    Как отметил Сийярто, в Венгрии «в самом начале ясно заявили, что так не пойдет». Он подчеркнул, что Киев получил более 80 млрд евро «из денег европейских налогоплательщиков», при этом «никто не видел никакого отчета, на что их потратили», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mandiner.

    Венгрия выступает против нового кредита, расплачиваться за который придется потомкам нынешних европейцев вплоть до правнуков, заявил он. Сийярто указал, что Венгрии и Польше все еще не выданы средства из фонда ЕС на борьбу с последствиями распространения коронавируса.

    Оценивая решение ЕС начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в Евросоюз, Сийярто заявил, что «это принципиальное решение, которое не имеет никакого практического значения». По словам министра, «если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы ущерб» интересам Венгрии, ей «придется прибегнуть к инструменту жесткого вето», передает ТАСС.

    Сийярто опроверг предположение, что Венгрия согласилась не мешать началу переговоров в обмен на средства из фондов Евросоюза. Он подчеркнул, что соблюдение прав венгерского меньшинства в Закарпатье не может быть «какой-то разменной монетой». По его словам, требуется время, чтобы посмотреть, как на Украине будет выполняться закон о национальных меньшинствах.

    Сийярто также назвал бульварными сообщения о том, что Орбан якобы удалился за кофе по предложению немецкого канцлера Олафа Шольца, пока остальные члены ЕС проголосовали за начало переговоров с Украиной.

    Напомним, Еврокомиссия разблокировала для Венгрии транш на 10 млрд евро. Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    18 декабря 2023, 14:43
    Канцлер ФРГ заболел коронавирусом

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно

    Канцлер ФРГ заболел коронавирусом
    @ Martin Schutt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно.

    «Тест на COVID-19 оказался положительным. Симптомы легкие, я ожидаю, что болезнь будет протекать в легкой форме», – приводит ТАСС сообщение Шольца в его микроблоге. 

    Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что встреча Шольца с премьером Словакии Робертом Фицо, запланированная на вторник, отменена.

    Он также добавил, что Шольц прошедшей осенью сделал еще одну прививку от ковида. На прошлой неделе германский канцлер принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе, напоминает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что 16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль BAROCCO российского режиссера Кирилла Серебренникова в театре Талия в Гамбурге.

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    17 декабря 2023, 15:57
    В Словакии предупредили Украину о долгом пути в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Решение о начале переговоров с Украиной является лишь политическим жестом, долгие годы ждут Киев, прежде чем страна реально вступит в ЕС, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По его словам, везде в мире люди «заслуживают хорошую жизнь, если начало разговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути, но будут длиться годы, прежде чем Украина реально станет членом Европейского союза», передает РИА «Новости».

    Фицо считает, что Украина не готова к членству в ЕС как с точки зрения функционирования демократии, так и борьбы против коррупции.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Как заявил европейский источник, дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС.

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    16 декабря 2023, 12:44
    Писториус заявил о необходимости Европе ускорить перевооружение армии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Минобороны Германии ФРГ Борис Писториус заявил, что Европе нужно готовиться к новым военным угрозам, у стран ЕС есть 5-7 лет для укрепления оборонного потенциала.

    По словам главы военного ведомства, к концу этого десятилетия Европа может столкнуться с новым военным вызовом, а внимание США будет переключено на Индо-Тихоокеанский регион, сообщает «Интерфакс».

    Писториус добавил, что Европе также может потребоваться наращивать объемы помощи Украине вместо США, если Вашингтон не согласует выделение новых средств. Также глава Минобороны Германии заявил о планах посетить Польшу.

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    18 декабря 2023, 13:06
    В Германии таможня начала задерживать товары российских бизнесменов

    Российские немцы пожаловались на блокировку в Германии товаров русскоязычных бизнесменов

    Tекст: Денис Тельманов

    Таможня Германии задерживает не входящие в санкционные списки товары русскоговорящих бизнесменов, заявила Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

    «Прежде чем отправить в ЕС товар, таможня проверяет легальность и отсутствие санкционных ограничений. При этом груз, не входящий в санкционные списки Евросоюза, признается санкционным», – приводит ТАСС выдержку из обращения Ассоциации.

    По данным VADAR, в Германии также распространена практика закрытия счетов, открытых по российскому паспорту, или отказов открыть такие счета для бизнеса, несмотря на постоянное и легальное проживание его владельца в стране.

    Ранее сообщалось, что немецкая таможня предупредила о конфискации рождественских подарков, которые пересылаются из России. Под запрет попадают целлюлоза и бумага, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и косметика, которые входят в состав подарочных посылок

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