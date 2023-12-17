Во Франции призвали к устойчивому перемирию в Газе

Tекст: Валентина Григоренко

Колонна отметила, что ее приезд был нужен для того, чтобы напомнить о важности нового гуманитарного перемирия. По ее словам, необходимо вернуться к перемирию, устойчивому перемирию, передает РИА «Новости» со ссылкой на i24News.

Она добавила, что ее беспокоит «слишком большое» число жертв конфликта среди мирных жителей, и призвала не забывать о жертвах атак ХАМАС.

Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.