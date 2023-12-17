Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Во Франции призвали к устойчивому перемирию в Газе
В секторе Газа должно быть новое, устойчивое перемирие, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции в Тель-Авиве со своим израильским коллегой Эли Коэном.
Колонна отметила, что ее приезд был нужен для того, чтобы напомнить о важности нового гуманитарного перемирия. По ее словам, необходимо вернуться к перемирию, устойчивому перемирию, передает РИА «Новости» со ссылкой на i24News.
Она добавила, что ее беспокоит «слишком большое» число жертв конфликта среди мирных жителей, и призвала не забывать о жертвах атак ХАМАС.
Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.