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МО: МБР «Ярс» загрузили в пусковую шахту в Козельском соединении РВСН
Загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку провели в Козельском соединении РВСН, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Козельское ракетное соединение – первым в составе РВСН перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.
Ранее сообщалось, что стратегические ракетные комплексы «Ярс» в ходе перевооружения в 2021 году получат два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Напомним, в конце ноября 2021 года в Козельском ракетном (Калужская область) соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).