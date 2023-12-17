Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Участников акции в поддержку ВСУ не пустили в укрытие в украинском Николаеве
Сотрудники горсовета Николаева при объявлении воздушной тревоги не пустили в укрытие участников прошедшей в городе акции в поддержку ВСУ, сообщает издание «Новости N».
По сообщению издания, 30 человек вышли на акцию «Деньги на ВСУ» возле здания Николаевского горсовета, по ходу мероприятия была объявлена воздушная тревога, но участники пикета не смогли попасть в укрытие в здании городского совета, так как оно было закрыто, передает ТАСС. При этом достучаться до охранников не получилось, а, когда они все-таки открыли дверь, то не пустили никого внутрь, сказав, что тревогу уже отменили.
По данному факту заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
Ранее украинский министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что проверка бомбоубежищ показала, что каждое четвертое укрытие на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.