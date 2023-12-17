Участников акции в поддержку ВСУ не пустили в укрытие в украинском Николаеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению издания, 30 человек вышли на акцию «Деньги на ВСУ» возле здания Николаевского горсовета, по ходу мероприятия была объявлена воздушная тревога, но участники пикета не смогли попасть в укрытие в здании городского совета, так как оно было закрыто, передает ТАСС. При этом достучаться до охранников не получилось, а, когда они все-таки открыли дверь, то не пустили никого внутрь, сказав, что тревогу уже отменили.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Ранее украинский министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что проверка бомбоубежищ показала, что каждое четвертое укрытие на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.