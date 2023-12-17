В Москве обновился суточный рекорд высоты сугробов

Синоптик Леус: В Москве высота сугробов достигла 38 см

Tекст: Валентина Григоренко

Как уточнил Леус в Telegram-канале, высота снежного покрова в Москве на базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ за минувшие сутки уменьшилась на 1 см и составляет 38 см, это стало самым высоким значением высоты снежного покрова для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений. По его словам, прежнее достижение принадлежало 1941 году и составляло 36 см, передает ТАСС.

Он добавил, что в Москве уже третий день продолжается вторая серия снежных рекордов, а первая серия рекордов длилась шесть дней – с 4 по 9 декабря.

Специалист центра погоды отметил, что самая высокая высота снежного покрова в столичном регионе наблюдается на метеостанции МГУ и в Коломне и составляет 45 см.

В пятницу ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла максимума за 150 лет: за прошедшие сутки высота сугробов выросла до 49 см.