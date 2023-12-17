Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
В украинском городе Кропивницком прогремели взрывы
Взрывы произошли в административном центре Кировоградской области городе Кропивницком (Кировоград), сообщили украинские СМИ.
В ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Кропивницком, передает ТАСС.
Кроме того, украинские СМИ сообщали о ракетной опасности в Киеве, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.