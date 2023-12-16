Киев и Бухарест решили 20-летний спор вокруг канала «Дунай – Черное море»

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Стрельца, спор был разрешен в ходе девятого совещания сторон Конвенции Эспо, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что Киев «проделал домашнюю работу и преодолел долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции, поскольку Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права».

История спора Украины и Румынии по каналу «Дунай – Черное море» тянется с 2004 года, когда президент Украины Леонид Кучма открыл движение по первой части канала в дельте Дуная. Киев призывали остановить строительство до выяснения возможного влияния канала на природу.

В 2005 году работы по углублению канала были приостановлены, экспертиза комиссии украинского министерства охраны окружающей среды установила, что канал не представляет угрозу для природы, однако спор продолжился. Украина также выдвигала встречные требования к Румынии по Конвенции Эспо в отношении реализации Бухарестом своих проектов в дельте Дуная.