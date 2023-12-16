Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Киев и Бухарест решили 20-летний спор вокруг канала «Дунай – Черное море»
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил об урегулировании спора с Румынией относительно обустройства глубоководного судового хода «Дунай – Черное море».
По словам Стрельца, спор был разрешен в ходе девятого совещания сторон Конвенции Эспо, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что Киев «проделал домашнюю работу и преодолел долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции, поскольку Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права».
История спора Украины и Румынии по каналу «Дунай – Черное море» тянется с 2004 года, когда президент Украины Леонид Кучма открыл движение по первой части канала в дельте Дуная. Киев призывали остановить строительство до выяснения возможного влияния канала на природу.
В 2005 году работы по углублению канала были приостановлены, экспертиза комиссии украинского министерства охраны окружающей среды установила, что канал не представляет угрозу для природы, однако спор продолжился. Украина также выдвигала встречные требования к Румынии по Конвенции Эспо в отношении реализации Бухарестом своих проектов в дельте Дуная.