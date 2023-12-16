Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
В Британии призвали Запад признать тупик на Украине
The Times: Запад должен поддержать проведение мирных переговоров по Украине
Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться, Западу необходимо поддержать проведение мирных переговоров, заявил журналист британского The Times Мэттью Пэррис.
Необходимо поддержать мирные переговоры, которые приведут к территориальным уступкам со стороны Киева, и объяснить украинцам важность этой сделки, считает Пэррис, передает телеканал «360». При этом журналист призвал Запад продолжать оказывать Украине помощь даже в случае достижения компромисса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие территориальных уступок России.