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    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    21 комментарий
    16 декабря 2023, 14:12

    В США раскритиковали идею отправки американского генерала в Киев

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что ни один американский генерал не поможет Украине

    В США раскритиковали идею отправки американского генерала в Киев

    Tекст: Александра Юдина

    Ни одному американскому генералу не хватит квалификации, чтобы помочь Украине, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, дающие множество советов касательно этого конфликта американцы похожи на 70-летних инструкторов из вашей местной автошколы, которые обучают гонщиков «Формулы-1» вождению гоночной машины, передает РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что генералы США не участвовали в подобных украинскому конфликтах со времен Второй мировой войны, в этой связи ни один военачальник не имеет квалификации и опыта в проведении общевойсковых операций против равного противника.

    Более того, экс-разведчик сравнил отношение Вашингтона к украинскому конфликту с поведением алкоголика, которому нужно дать опуститься на самое дно, чтобы он сам понял, что нуждается в помощи.

    Ранее американский генерал-лейтенант Антонио Агуто заявил, что эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ.

    15 декабря 2023, 20:55
    Монсона лишили гражданства США

    Боец ММА Монсон лишился гражданства США

    Монсона лишили гражданства США
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское гражданство бойца Джеффа Монсона, получившего российское гражданство в 2018 году, прекращено, сообщил сам спортсмен в пятницу.

    Монсон в мае посетил американское посольство в Стамбуле, он заполнил там документы на отказ от гражданства, заплатил сборы, но процедура затянулась, рассказал собеседник ТАСС.

    Обычно отказ от гражданства занимает около двух месяцев, но в этот раз получилось больше. 15 декабря Монсон узнал, что больше не является гражданином США.

    В сентябре Монсон избрался в парламент (Курултай) Башкирии.

    Коментарии (15)
    15 декабря 2023, 18:50
    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности
    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецслужбы США в течение двух лет не могут отыскать папку, содержащую разведывательные данные по России, сообщил американский телеканал CNN.

    По данным CNN, папка с информацией о «российских агентах» и «вмешательстве» России в выборы США пропала из Белого дома еще во времена президентства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что ценность пропавшей папки настолько велика, что доступ к ней можно было получить лишь с высшим допуском секретности.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал компиляцией сплетен и русофобских выпадов заявление о вмешательстве России в выборы в США.

    Коментарии (49)
    16 декабря 2023, 01:53
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, в столице Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Мэр города Виталий Кличко сообщил, что «взрывы слышны в Подольском районе», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют столицу Украины», над городом «проносятся» «Герани».

    СМИ сообщали о взрывах в Киевской области.

    Воздушная тревога также была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу взрывы произошли в Хмельницкой области Украины и в Харькове.

    Коментарии (8)
    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (26)
    16 декабря 2023, 05:22
    Украинские беспилотники атаковали Курскую область

    Губернатор Старовойт сообщил о повреждении компрессорной станции и ЛЭП украинскими беспилотниками в Курской области

    Украинские беспилотники атаковали Курскую область
    @ Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников в Курской области повреждены дома, компрессорная станция и ЛЭП, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Старовойт сообщил в Telegram, что атаке подверглись Дмитриевский и Железногорский районы. Так, в селе Крупец после «трех прилетов» повреждены заборы, окна, крыши в восьми домах. В районе железнодорожного вокзала города Дмитриева повреждена компрессорная станция. В Железногорском районе повреждена ЛЭП, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа. Пострадавших нет.

    Напомним, над Крымом было уничтожено более 30 украинских беспилотников. Кроме того, под сильным ракетным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины оказался юг Херсонской области.

    Коментарии (20)
    16 декабря 2023, 04:27
    Стало известно о переговорах G7 о замороженных активах России

    Financial Times сообщила о переговорах стран G7 по вопросу использования замороженных активов России

    Стало известно о переговорах G7 о замороженных активах России
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В последние недели представители стран G7 активизировали переговоры об использовании части замороженных активов России, сообщают СМИ.

    Переговоры стали вестись активнее после того, как не были приняты два пакета финансовой помощи Украине на сумму свыше 100 млрд долларов. Обсуждение замороженных активов России может состояться в феврале 2024 года – встреча лидеров стран G7 может быть приурочена к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.

    Как заявил представитель американских властей, США считают, что «для принятия решения есть короткие сроки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. Глава американского государства Джо Байден просит выделить Украине 61 млрд долларов, но Конгресс США пока отказывается одобрить запрос.

    Коментарии (32)
    16 декабря 2023, 12:56
    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен

    Глава Курской области заявил о сдаче в плен шесте украинских пограничников

    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курского региона, сообщил глава области Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что шесть человек сдались в плен.

    Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных.

    Как до этого сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (11)
    16 декабря 2023, 02:29
    РВСН предложили меры противодействия ПРО США

    Командующий РВСН Каракаев рассказал о предложенных мерах противодействия ПРО США

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетные войска стратегического назначения предложили ряд военно-технических мер, позволяющих снизить эффективность перспективной системы ПРО США, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

    Эти меры должны «обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач», сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

    Речь идет о создании комплексов с «современными средствами противодействия» системам ПРО «с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем», передает РИА «Новости».

    Также указывается на необходимость развивать научно-технический задел в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР и их боевого оснащения.

    Должны продолжаться работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы ПРО, сказал Каракаев.

    Он выразил уверенность, что США будут пытаться нивелировать возможности стратегических ядерных сил России. При этом Россия и США продолжают информировать друг друга о планирующихся пусках межконтинентальных ракет, а также баллистических ракет подводных лодок, передает ТАСС.

    Каракаев сообщил, что состояние РВСН характеризуется высокой готовностью к выполнению задач. Доля современных ракетных комплексов в РВСН увеличена до 88%. «Что касается количества МБР и боевых блоков, входящих в группировку РВСН, то открыто можно говорить только о нижнем пороге количества МБР и боевых блоков, определенном для группировки Стратегических ядерных сил России Договором СНВ-3 2010 года», – сообщил Каракаев. Он указал, что для системы ядерного сдерживания России «это 700 носителей и 1550 боевых блоков». РВСН «в своем составе имеет 60% носителей и боевых зарядов СЯС». «Несложно посчитать их количество», – сказал он.

    В ближайших планах РВСН – постановка на боевое дежурство полка в Ужуре (Красноярский край) с новым ракетным комплексом «Сармат». Завершается создание нового шахтного ракетного комплекса «Сармат».

    После 2025 года ожидается перевооружение полков с МБР «Тополь-М». Уже проведено перевооружение РВСН с подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» на ПГРК «Ярс». Каракаев сообщил также, что гиперзвуковой блок «Авангард», который используется сейчас на МБР шахтного базирования, установят и в мобильных ракетных комплексах.

    Каракаев отметил, что российская сторона способна быстро возобновить производство ракет средней и меньшей дальности. Ракетные полки и воинские части РВСН оснастят в том числе разведывательно-ударными БПЛА. На 2024 год запланированы семь пусков МБР.

    Напомним, по данным на 2023 год, Россия обладает самым большим арсеналом атомного оружия в мире.

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    16 декабря 2023, 11:34
    Ударная группа ВС России поразила скопление живой силы на Краснолиманском направлении
    Ударная группа ВС России поразила скопление живой силы на Краснолиманском направлении

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар авиационными ракетами С-8 с максимального близкого расстояния по точкам скопления сил ВСУ.

    Сообщается, что задача была выполнена штатно, все цели поражены неуправляемым авиационными ракетами С-8, передает Telegram-канал Минобороны России со ссылкой на слова пилота.

    В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

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    16 декабря 2023, 13:21
    В Германии спрогнозировали украинское наступление на Херсон в 2024 году

    Немецкий эксперт Ланге допустил, что Украина готовит новое контрнаступление в 2024 году

    В Германии спрогнозировали украинское наступление на Херсон в 2024 году
    @ <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ambidekstriy88&action=edit&redlink=1">Ambidekstriy88</a>

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование поведет войска на новое контрнаступление в следующем году, выразил мнение изданию Die Welt немецкий эксперт по вопросам безопасности и советник в политической сфере Нико Ланге.

    По мнению эксперта, Киев готовит новый план, согласно которому будет задействовано много истребителей, передает радио Sputnik.

    Ланге отметил, что в данный момент Украина, скорее всего, собирает ресурсы для попытки нового контрнаступления.

    Так, на это указывает список вооружений, который Киев попросил у Штатов. Среди вооружений вертолеты Apache и Black Hawk, самолеты F-16 и F-18, разные ракетные системы, а также танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

    При этом немецкий эксперт предполагает, что главным направлением атаки ВСУ станет Херсон.

    Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что у ВСУ «нигде ничего не получилось с контрнаступлением».

    Коментарии (4)
    16 декабря 2023, 00:02
    Юг Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом

    Украинские войска устроили сильный ракетный обстрел юга Херсонской области

    Юг Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Генический округ на юге Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщал в Telegram о 15 целях, сбитых российской ПВО. Он призвал местное население быть осторожнее, поскольку на землю падают обломки.

    Первые разрывы над Геническом прозвучали около 20.30 мск. Сообщалось о работе ПВО над Геническом, над акваторией Сиваша и Азовского моря, а также над Арабатской стрелкой, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России сообщило, что российская ПВО уничтожила над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2023, 10:35
    Омские власти передали комплекс РЭБ подразделению бойца после жалобы Путину

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Омской области передали комплекс радиоэлектронной борьбы подразделению омича Андрея Никишина, который рассказал президенту Владимиру Путину об их отсутствии, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

    Губернатор отметил, что такие комплексы – дорогое и сложное оборудование, но небольшой их запас есть на региональном складе в зоне СВО, передает ТАСС.

    Напомним, штурмовик из Омской области Андрей Никишин попросил обеспечить его подразделение РЭБ-глушилками против дронов. Президент поручил проверить поступившую информацию.

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    15 декабря 2023, 23:48
    ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников
    ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку в период с 20.30 до 22.30 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что в Севастополе сработала система ПВО, над морем был сбит беспилотный летательный аппарат. Российские расчеты ПВО также  уничтожили четыре дрона над Курской областью.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2023, 07:59
    ВСУ потеряли около 375 военных на двух направлениях

    Потери ВСУ на Краснолиманском и Донецком направлениях составили около 375 военных

    ВСУ потеряли около 375 военных на двух направлениях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины на Краснолиманском направлении потеряли более 250 военнослужащих, на Донецком направлении потери ВСУ составили до 125 военных, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск «Центр» и «Юг» Александр Савчук и Вадим Астафьев.

    Савчук сообщил, что у Торского участка и Серебрянского лесничества нанесено поражение штурмовым группам 44-го стрелкового батальона ВСУ и пятой бригады нацгвардии Украины. Российская авиация нанесла удары по живой стиле и технике ВСУ, командно-наблюдательному пункту и складу боеприпасов. ВСУ потеряли два танка, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б», передает РИА «Новости».

    Астафьев сообщил, что у Клещеевки, Красного и Марьинки отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ. Нанесены удары по украинским войскам у населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Веселое и Марьинка. ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, два пикапа, четыре САУ и гаубицу Д-30. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены пять украинских минометов. Сбито несколько БПЛА вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Напомним, на Донецком направлении за прошедшую неделю ВСУ потеряли более 1580 военнослужащих. На Краснолиманском направлении противник потерял до 1100 военнослужащих.

    Коментарии (0)
    15 декабря 2023, 15:28
    На Донецком направлении за семь дней отражено 49 украинских атак

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшую неделю силы России улучшили положение по переднему краю и отразили 49 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщило Минобороны.

    ВС России поразили живую силу и технику противника в районах Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки ДНР. Всего за неделю ВСУ потеряли на Донецком направлении более 1580 военнослужащих, два танка, 16 бронемашин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две украинские атаки и нанесла огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Угледара, Макаровки ДНР и Левадного Запорожской области. Украинские потери на этом направлении составили более 600 военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

    Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и отразила 27 атак украинской армии на Купянском направлении. Российская армия поразила живую силу и технику 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й, 41-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Ягодного, Петропавловки и Купянска Харьковской области. Потери ВСУ за неделю на этом направлении составили более 425 военнослужащих, пять танков, в том числе один Leopard, 11 бронемашин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила 11 атак украинских штурмовиков и ударила по скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й, 5-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах Кировска, Торского, Ямполя и Григоровки ДНР. Противник потерял до 1100 военнослужащих, четыре танка, три бронемашины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении ВС России отразили восемь украинских атак в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области. Поражена живая сила и техника 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 335 военнослужащих, 19 автомобилей и три орудия боевой артиллерии.

    На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли все попытки высадки украинских диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. Нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны в районах Херсона, Берислава и Тягинки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок и девять орудий полевой артиллерии.

    В районе Тягинки Херсонской области российской ПВО сбит украинский вертолет Ми-8. За неделю перехвачены тактическая ракета «Точка-У», две ракеты С-200, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 119 БПЛА.

    За неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Всего с начала СВО уничтожено 550 самолетов, 258 вертолетов, 9696 БПЛА, 442 ЗРК, 14 078 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 336 единиц спецтехники.

    Коментарии (2)
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      Масонское чаепитие в Бостоне

      Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

      5 комментариев
    • Александр Чаусов Александр Чаусов
      Как запретить сатанизм

      Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».

      13 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Дайте женщине возможность выбрать жизнь

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    • Урсула подавила бунт против Зеленского

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