Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что ни один американский генерал не поможет Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, дающие множество советов касательно этого конфликта американцы похожи на 70-летних инструкторов из вашей местной автошколы, которые обучают гонщиков «Формулы-1» вождению гоночной машины, передает РИА «Новости».

Джонсон подчеркнул, что генералы США не участвовали в подобных украинскому конфликтах со времен Второй мировой войны, в этой связи ни один военачальник не имеет квалификации и опыта в проведении общевойсковых операций против равного противника.

Более того, экс-разведчик сравнил отношение Вашингтона к украинскому конфликту с поведением алкоголика, которому нужно дать опуститься на самое дно, чтобы он сам понял, что нуждается в помощи.

Ранее американский генерал-лейтенант Антонио Агуто заявил, что эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ.

