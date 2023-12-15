На Донецком направлении за семь дней отражено 49 украинских атак

Tекст: Валерия Городецкая

ВС России поразили живую силу и технику противника в районах Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки ДНР. Всего за неделю ВСУ потеряли на Донецком направлении более 1580 военнослужащих, два танка, 16 бронемашин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две украинские атаки и нанесла огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Угледара, Макаровки ДНР и Левадного Запорожской области. Украинские потери на этом направлении составили более 600 военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и отразила 27 атак украинской армии на Купянском направлении. Российская армия поразила живую силу и технику 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й, 41-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Ягодного, Петропавловки и Купянска Харьковской области. Потери ВСУ за неделю на этом направлении составили более 425 военнослужащих, пять танков, в том числе один Leopard, 11 бронемашин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила 11 атак украинских штурмовиков и ударила по скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й, 5-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах Кировска, Торского, Ямполя и Григоровки ДНР. Противник потерял до 1100 военнослужащих, четыре танка, три бронемашины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

На Запорожском направлении ВС России отразили восемь украинских атак в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области. Поражена живая сила и техника 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 335 военнослужащих, 19 автомобилей и три орудия боевой артиллерии.

На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли все попытки высадки украинских диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. Нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны в районах Херсона, Берислава и Тягинки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок и девять орудий полевой артиллерии.

В районе Тягинки Херсонской области российской ПВО сбит украинский вертолет Ми-8. За неделю перехвачены тактическая ракета «Точка-У», две ракеты С-200, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 119 БПЛА.

За неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

Всего с начала СВО уничтожено 550 самолетов, 258 вертолетов, 9696 БПЛА, 442 ЗРК, 14 078 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 336 единиц спецтехники.