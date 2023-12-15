Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.2 комментария
Суд заочно приговорил режиссера Вырыпаева за фейки об армии
Суд заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам за фейки об армии
Басманный суд Москвы заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам с отбыванием в колонии общего режима по делу о распространении фейков о действиях ВС России.
Кроме того, ему на четыре года запрещено администрировать сайты, сообщила объединенная пресс-служба судов.
Как говорится в решении суда, срок отбытия наказания в виде лишения свободы будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания на территории РФ, пишет «Коммерсант».
Режиссеру предъявили обвинение по статье о распространении фейков об армии, ему также на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Сейчас режиссер находится не в России.
Ранее Басманный суд Москвы постановил заочно заключить под стражу режиссера Ивана Вырыпаева за распространение недостоверной информации о действиях ВС России.