Путин: Права бойцов ЧВК должны быть восстановлены

Tекст: Валерия Городецкая

«Это пробелы, которые не должны были быть допущены министерством обороны. В чем заключаются проблемы? А в том, что формально юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом», – сказал Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции, комментируя обращение экс-бойца ЧВК, получившего отказ на предоставление удостоверения ветерана боевых действий.

Вторая проблема состоит в том, что контракты участниками боевых действий в рамках ЧВК с государством не заключались, подчеркнул Путин.

«К сожалению, выплаты осуществлялись наличными. Это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить, даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений», – добавил глава государства.

Путин заявил, что дети некоторых людей из его ближнего круга воевали в ЧВК. «Я знаю этих людей не понаслышке, у меня и среди моих близких связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот и среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной, тоже там были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках этой частной военной компании», – сказал он.

Президент подчеркнул, что права людей, воюющих в составе ЧВК, должны быть восстановлены. «Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений», – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что россияне активно помогают военнослужащим в зоне спецоперации, они пожертвовали для бойцов более 10 млрд рублей.