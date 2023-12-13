В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.3 комментария
«Офицеры России» поддержали решение Путина участвовать в выборах
«Офицеры России» поддержали решение Путина участвовать в выборах и выразили свою поддержку
«Офицеры России» поддерживают решение президента Владимира Путина участвовать в выборах и выражают ему свою поддержку, заявил на торжественном конференции, посвященной Дню Героев Отечества, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» герой, генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, решение верховного главнокомандующего принять участие в выборах главы государства является правильным, своевременным и ответственным выбором.
«Непростое время требует сильных лидеров, способных привести Россию к Победе! И такой лидер у нашего народа есть!» – отметил Липовой.
Как добавил председатель Совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России» герой Советского Союза полковник Владимир Горовой, Путин – настоящий офицер и ответственный руководитель, который всегда отвечает за свои решения и доводит начатое до конца.
«В переломный момент истории нашего государства он не мог поступить иначе. Именно этого решения ждали все патриоты России», – заметил он.
Председатель Совета отечественных производителей в сфере обороны и безопасности Общероссийской организации герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк в свою очередь заверил, что трудовые коллективы промышленных предприятий страны без сомнения поддержат решение действующего главы государства принять участие в предстоящих выборах президента.
«В такой ситуации, зная характер Владимира Владимировича, другого решения и не могло быть. С его именем мы связываем нынешние и будущие успехи России в экономике, науке и промышленности, в военной сфере», – сказал он.
По мнению председателя Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации героя Российской Федерации полковника Александра Головашкина, цель и задача у нас одна – победа России. «Поддерживая решение Верховного главнокомандующего, главы государства Владимира Владимировича Путина идти на выборы мы приближаем нашу общую Победу!» – заключил он.
В мероприятии принимали участие более 200 генералов и офицеров участников боевых действий, в том числе специальной военной операции, 20 героев России и героев Советского Союза, кавалеры боевых орденов и медалей, представители ветеранских организаций.