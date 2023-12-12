ВС признал обязательной конфискацию машины за повторную нетрезвую езду

Пленум ВС России: Конфискация автомобиля за повторную нетрезвую езду обязательна

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в подготовленном разъяснении пленума, судам следует иметь в виду, что конфискация имущества, в том числе транспортного средства, подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 (конфискация имущества) УК РФ, передает ТАСС.

Конфискация транспортного средства за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения (ст. 264.1 УК РФ), за превышение скорости свыше 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения лицом, ранее лишенным права управления (ст. 264.2 УК РФ), а также за управление автомобилем лицом, ранее лишенным водительских прав за причинение тяжкого вреда здоровью или гибели потерпевшего (ст. 264.3 УК РФ), была введена в Уголовный кодекс РФ в июле прошлого года.

Как отмечается в разъяснении пленума, транспортное средство в этих случаях подлежит конфискации, если оно принадлежит обвиняемому, в том числе если находится в общей собственности обвиняемого и других лиц, например, в совместной собственности супругов. Факт принадлежности транспортного средства обвиняемому должен быть установлен судом, а утверждения обвиняемого об отчуждении транспортного средства могут опровергаться протоколами осмотра и выемки транспортного средства по месту его хранения обвиняемым, показаниями свидетелей или документами, указывающими на отсутствие факта передачи денег за продажу автомобиля или передачи автомобиля другому владельцу.

Как говорится в разъяснениях пленума, если осуществить конфискацию транспортного средства невозможно в связи с его использованием, продажей или по каким-либо иным причинам (например, ввиду дарения, утраты, уничтожения), то суд в обвинительном приговоре при отсутствии либо недостаточности денежных средств, которые могут быть конфискованы в размере стоимости данного предмета, принимает решение о конфискации другого имущества, соразмерного его стоимости

Пленум ВС России в проекте дополнений в постановление от 14 июня 2018 года «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» разъяснил также, что мобильные телефоны и компьютеры, с которых организовывалось или осуществлялось преступление, подлежат конфискации.

В документе говорится, что оборудованием или иными средствами совершения преступления, которые подлежат конфискации как орудие преступления, «могут быть признаны различные электронные устройства – персональные компьютеры (включая ноутбуки и планшеты), мобильные телефоны, смартфоны и другие устройства, в том числе позволяющие подключиться к сети Интернет, с использованием которых обвиняемый подыскал соучастников преступления, вступил с ними в сговор и обсуждал детали преступления; приобретал или сбывал оружие, взрывчатые вещества, наркотические средства; распространял порнографические или иные запрещенные материалы; совершал развратные действия; осуществлял обман потерпевшего в целях хищения принадлежащего ему имущества и т. д.

Ранее ВС счел недопустимым считать непредоставление доступа к смартфону доказательством вины.