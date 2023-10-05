Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.6 комментариев
ВС счел недопустимым считать непредоставление доступа к смартфону доказательством вины
ВС назвал недопустимым считать отказ от предоставления доступа к смартфону доказательством вины
Верховный суд счел недопустимым считать отказ обвиняемого в предоставлении следователям доступа к смартфону доказательством его вины, говорится в кассационном определении Верховного суда.
В определении идет речь о деле жителя Волгограда Романа Касенкова, которого в 2020 году приговорили к 10 годам строгого режима по делу о покушении на сбыт мефедрона в особо крупном размере, передает ТАСС.
Одним из доказательств вины суды прошлых инстанций признавали то, что Касенков отказался предоставлять правоохранителям пароли к смарфтонам.
Верховный суд указал, что гражданин вправе не свидетельствовать против себя самого, согласно ч. 2 ст. 45 и ст. 51 Конституции России, однако судьи первой и апелляционной инстанций сослались на отказ Касенкова добровольно предоставить правоохранителям пароли от мобильных телефонов.
В решении указывается, что отказ обвиняемого от показаний не может быть истолкован против него либо являться даже косвенным подтверждением виновности.
Вывод судов основан на предположении о возможном содержании в смартфонах подтверждающей причастность Касенкова к сбыту наркотиков, отметил ВС России.
Суды также не учли показания свидетелей и самого обвиняемого, что тот не собирался продавать наркотики, а купил их для личного употребления. При таких обстоятельствах суд изменил приговор Касенкову.
Верховный суд постановил переквалифицировать дело со статьи «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере» на «Приобретение либо хранение наркотических веществ в особо крупном размере», по которой назначил наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца колонии общего режима.