Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.14 комментариев
Путин: Работа по повышению морской мощи России будет продолжена
Работа по повышению морской мощи России будет продолжена, заявил президент Владимир Путин.
«Работа по повышению морской мощи России, безусловно, будет продолжена», – передает РИА «Новости» слова Путина на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».
«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах Мирового океана», – добавил Путин.
Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».