Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.9 комментариев
Песков заявил о конце америкоцентричного мира
Америкоцентричный мир завершается, наступает период многообразия, в том числе в международных экономических отношениях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что экономика США является крупнейшей экономикой мира, но не единственной, и мировая экономика ей не ограничивается, передает ТАСС. «Есть экономика, которая догоняет по пятам Соединенные Штаты – это Китай, есть растущие экономики, у которых есть свои потребности в энергоресурсах и в энергоносителях», – добавил он, подчеркнув, что «мир гораздо более многообразен, чем США».
Представитель Кремля также обвинил США в разрушении существующего формата международных экономических отношений в попытках оказать давление на экономику России.
Ранее американское издание Politico назвало главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину «Разрушителем года», потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики.