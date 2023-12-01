ВС России отразили атаку спецназа «Азова» у Серебряного лесничества

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка войск «Центр» отразила атаку штурмовиков бригады спецназа «Азов» у Серебряного лесничества, сообщило министерство в своем Telegram-канале. У Торского, Северска и Григоровки (ДНР) поражены скопления сил украинской армии, ВСУ потеряли до 65 человек и два автомобиля.

На Донецком направлении «Южная» группировка отразила шесть атак и поразила живую силу и технику украинских военных у Константиновки, Дылеевки, Георгиевки в ДНР. На этом направлении за сутки ВСУ потеряли до 300 человек, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Новомихайловки и Угледара (ДНР). Украинская сторона потеряла до 95 человек, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

На Купянском направлении «Западная» группировка поразила скопления 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад теробороны у Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Кисловки и Кулаговки (Харьковская область). Там украинские военные за сутки потеряли до 35 человек, два танка и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Запорожском направлении отражены шесть атак украинских штурмовиков у Работино и Вербового. Поражена живая сила и техника 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Успеновки и Малой Токмачки в Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, систему М777 и орудие Д-20.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 105 человек и гаубицу Д-20.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 у Лозового (Херсонская область).

ПВО у Тягинки в Херсонской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. У Пересадовки в Николаевской области сбит украинский МиГ-29. За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

С начала СВО уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотников, 442 ЗРК, 13 735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 машин РСЗО, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов.