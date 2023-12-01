  • Новость часаЛавров предложил председателю ОБСЕ равноправный диалог
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Здравых политиков в Европе становится больше

    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    5 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин У победы под Синопом была и оборотная сторона

    30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры

    Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

    8 комментариев
    1 декабря 2023, 01:22

    Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади 4 тыс. кв. м

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возгорание на вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализовано на площади 4 тыс. кв. метров, пострадавших, предварительно, нет, сообщил замначальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир Завер.

    В пресс-службе МЧС России уточнили, что локализация объявлена в 0.55 мск, передает РИА «Новости».

    Пострадавших, по предварительным данным, нет. Также не потребовалась эвакуация людей так как момент пожара рынок уже не работал.

    Напомним, пожар произошел на рынке «Темерник», загорелись вещевые павильоны.

    30 ноября 2023, 08:45
    Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети

    Фото экс-премьера Финляндии Санны Марин из отпуска вызвало скандал в Сети

    Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Интернет-пользователи раскритиковали экс-премьера Финляндии Санну Марин, опубликовавшую фотографию в купальнике из отпуска.

    Марин выложила снимок на своей странице в X, многие комментаторы сочли подобную публикацию неуместной. Так, один из пользователей назвал Марин «полным позором» и «ходячим олицетворением краха Запада».

    Другой пользователь написал, что бывшая премьер-министр Финляндии является «настоящим представителем европейского вырождения».


    Кроме того, комментаторы пишут, что для должности премьера Марин «не подходила» и вообще «была катастрофой» в этой роли. «Коррумпированная марионетка ВЭФ, которая только и делала, что тратила деньги налогоплательщиков», – отметил один из подписчиков.

    Публикацию Марин сравнили с воображаемой ситуацией, когда экс-президент США Барак Обама развелся бы со своей супругой Мишель, а затем «просто начал публиковать фотографии своих тренировок».

    Марин в 34 года стала самым молодым главой правительства в мире, возглавив в 2019 году финский кабмин.

    После ухода с поста премьера она уже публиковала фотографии из спортзала, которые также вызвали резонанс.

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    30 ноября 2023, 13:27
    В Кремле дали властям Болгарии совет из-за скандала вокруг самолета с Захаровой

    Песков назвал «абсурдным и глупым» решение Софии не пропускать самолет с Захаровой

    В Кремле дали властям Болгарии совет из-за скандала вокруг самолета с Захаровой
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция властей Болгарии, которые не разрешили пролет самолета с официальным представителем МИД Марией Захаровой в Северную Македонию, является абсолютно абсурдной и глупой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что такую позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Кроме того, такие действия не укладываются ни в какие рамки, передает ТАСС слова Пескова.

    «Хочется обратиться к болгарскому руководству и призвать их все-таки попытаться из последних сил сохранить трезвость в принимаемых решениях», – добавил он.

    Напомним, МИД Болгарии заявил, что разрешение лететь через воздушное пространство республики касается главы МИД России Сергея Лаврова и делегации, но не распространяется на Захарову.

    Сама спикер российского МИД назвала такие действия «злобной глупостью русофобов».

    Коментарии (21)
    30 ноября 2023, 16:36
    Лавров назвал следующую жертву гибридной войны Запада с Россией

    Лавров: Молдавии уготована участь следующей жертвы гибридной войны Запада против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что следующей страной, вовлеченной в развязанную Западом против России гибридную войну, станет Молдавия.

    «Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», – заявил Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передают «Известия».

    Глава российского МИД также отметил, что отказ от подписания меморандума Козака в 2003 году, который «мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад», стал одной из попыток сорвать решение острых проблем Европы на принципах ОБСЕ. «А сейчас убивают формат «5+2» – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», – добавил он.

    Ранее в МИД России расценили как враждебный шаг присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза.

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    30 ноября 2023, 05:11
    Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет
    Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет
    @ Ting Shen/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава Госдепа Генри Киссинджер ушел из жизни в своем доме в американском штате Коннектикут, сообщила организация Kissinger Associates.

    Киссинджеру было 100 лет. Kissinger Associates сообщает, что «у Киссинджера осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой они прожили почти 50 лет». Отмечается, что Киссинджер считается «одним из величайших государственных деятелей Америки» и даже после завершения госслужбы проводил консультации «с американскими президентами обеих политических партий и множеством иностранных лидеров», передает ТАСС.

    Генри Киссинджер был госсекретарем США в 1973–1977 годах. Получил Нобелевскую премию мира за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме.

    При президенте США Ричарде Никсоне он сыграл значимую роль в сближении США и Китая: Киссинджер впоследствии отмечал, что целью этой политики было создание противовеса СССР, передает «Интерфакс».

    Формально он отошел от политической карьеры в начале 1980-х, но с тех пор не переставал активно участвовать в политической жизни уже в качестве эксперта и автора, передает РИА «Новости».

    Много раз посещал Россию и встречался с главой российского государства Владимиром Путиным.

    После начала Россией специальной военной операции на Украине Киссинджер говорил, что стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией. При этом в преддверии своего юбилея, который был 27 мая, он высказался за вхождение Украины в НАТО. По его мнению, это не только даст гарантии безопасности Украине, но и удержит ее от нового конфликта с Россией после завершения СВО. Также Киссинджер призвал Украину не пытаться вернуть Крым и Севастополь.

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    30 ноября 2023, 15:50
    СМИ рассказали о технических проблемах американских танков Abrams на Украине

    СМИ рассказали о необходимости ВСУ каждые 12 часов чистить фильтры американских танков Abrams

    СМИ рассказали о технических проблемах американских танков Abrams на Украине
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Американские танки М-1 Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных из-за высокого риска выхода из строя, вызванного необходимостью очищать фильтры двигателя каждые 12 часов, что требует больших затрат топлива.

    «Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки», – приводит РИА «Новости» выдержку из публикации американского издания Forbes. 

    Отсутствие регулярной очистки может привести к серьезному повреждению двигателя и длительному ремонту, который производится в Польше, при этом американские танки имеют высокий расход топлива – заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер назвала Abrams «пожирателем бензина», напоминает агентство.

    Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении.

    Коментарии (19)
    30 ноября 2023, 17:52
    Россия обвинила МОК в самовольной смене спортивного гражданства россиянам

    ОКР обвинил МОК в превышении полномочий в вопросе смены спортивного гражданства россиянами

    Россия обвинила МОК в самовольной смене спортивного гражданства россиянам
    @ Kim Kyung-Hoon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в нарушении правил Олимпийской хартии после решения организации утвердить смену спортивного гражданства тремя российскими атлетами.

    В своем Telegram-канале Поздняков отметил, что исполком ОКР не давал согласия на переход российских спортсменов под юрисдикцию других национальных комитетов.

    «Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии. Просто вдумайтесь, отдельно взятую спортивную организацию довели до того, что она сама себе присваивает право, выходя за пределы собственной юрисдикции, вводить санкции против суверенных государств», – написал он.

    Накануне МОК утвердил переход велогонщиков Валерии Любимовой в сборную Франции, Михаила Яковлева – в сборную Израиля и борца греко-римского стиля Георгия Тибилова – в сборную Сербии, передает ТАСС.

    Ранее российские фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко задумались над сменой спортивного гражданства.

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    30 ноября 2023, 10:05
    Спрогнозировано сильнейшее за год падение курса доллара к мировым валютам

    РИА «Новости»: Снижение курса доллара к мировым валютам в ноябре может оказаться рекордным

    Спрогнозировано сильнейшее за год падение курса доллара к мировым валютам
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Снижение курса доллара к мировым валютам может по итогам ноября оказаться сильнейшим за 2023 год и превысить 3%, свидетельствуют данные торгов.

    В четверг утром курс американской валюты к другим мировым валютам в целом стабилен. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – торговых партнеров США) увеличивается на 0,03% – до 102,8 пункта, передает РИА «Новости».

    При этом с начала ноября индекс сократился на 3,6%. Так, к евро доллар подешевел на 3,7%, а к иене – на 3%. Ноябрь, таким образом, становится худшим для американской валюты месяцем с начала 2023 года.

    Рынки все больше уверены, что американский Федрезерв, вероятно, завершил цикл ужесточения. По прогнозам, в декабре ФРС сохранит ставки на действующем уровне в 5,25–5,5% годовых.

    Коментарии (23)
    30 ноября 2023, 14:26
    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силы возвращают ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Запорожском направлении Россия постепенно возвращает территории, утраченные во время украинского «контрнаступа» летом. Возвращение позиций позволит разгрузить часть российских формирований и перебросить их на другие участки фронта, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино.

    «На Запорожском направлении наблюдается крайне неприятная для ВСУ ситуация. Во время контрнаступления они встретили здесь мощнейшую оборону Российской армии, из-за чего продвижение стало невозможным. На этом фоне украинское руководство приняло решение о постепенном перебрасывании сил в сторону Купянска, Авдеевки и Красного Лимана», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас же ВС РФ перешли к планомерному занятию ранее утраченных позиций. На прошлой неделе мы продвинулись от Приютного в сторону Старомихайловского. В настоящее время наблюдается движение в районе Работино и Вербового. Однако говорить о нашем потенциальном наступлении тут не приходится. Уверен, что для атаки будет выбран другой участок фронта», – подчеркивает собеседник.

    «Тем не менее сложившаяся на Запорожском направлении ситуация позволит России занять здесь более выгодные позиции для дальнейшей обороны, что значительно снизит нагрузку на наших военных. Появится возможность перевести часть подразделений на другие участки фронта, где и будет развиваться наступление», – замечает он.

    «Таким образом, продвижение в районе Работино и Вербового закладывает фундамент под будущие победы российских войск. Ситуация здесь кардинальных изменений не претерпит – противнику не поможет даже замерзшее Каховское водохранилище. Перейти по нему могут лишь малые ДРГ, которые наверняка будут обнаружены и ликвидированы нашей разведкой», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино. Об этом сообщают РИА «Новости». В ходе выполнения боевых задач солдаты при помощи гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» поразили выявленные разведподразделения и замаскированные огневые позиции противника. В результате был уничтожен бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону позиций ВС РФ.

    Кроме того, подразделения России, обороняющие берег Каховского водохранилища, усилили антидиверсионную подготовку, пишет РИА «Новости» в другой публикации. По словам инструктора с позывным Штурвал, в скором времени украинская армия может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками местности для того, чтобы начать забрасывать сюда диверсантов.

    За последнее время на Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино, накануне проинформировали в Минобороны. Общие потери противника составляют до 55 солдат убитыми и ранеными. Из техники удалось ликвидировать три бронемашины и артиллерийскую систему М777.

    Ранее подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну украинской техники в районе населенного пункта Вербовое. С помощью средств воздушной разведки были обнаружены два танка, один из которых был уничтожен залпом из ПТРК, и две бронемашины ВСУ.

    Оставшиеся солдаты противника  приняли решение о разворачивании техники в обратное направление и бегстве. В свою очередь российский расчет, метко ударивший по противнику, сменил огневую позицию для того, чтобы избежать ответа со стороны украинских солдат.

    Коментарии (2)
    30 ноября 2023, 14:33
    Принят позволяющий переименовать Волгоград закон

    Депутаты областной думы приняли позволяющий переименовать Волгоград закон

    Принят позволяющий переименовать Волгоград закон
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как предусматривалось раньше.

    Депутаты внесли изменения в ст. 13 закона «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области», согласно которому в переименовании населенного пункта могли участвовать только его жители, передает РИА «Новости».

    Представляя законопроект, депутат Сергей Булгаков отметил, что согласно проекту при рассмотрении предложения о переименовании административного центра Волгоградской области города Волгограда учитывается мнение населения жителей всей области на областном референдуме, а не на местном.

    Председатель облдумы Александр Блошкин сообщил, что документ принят в первом, втором и окончательном чтениях, но добавил, что в ближайшее время референдум проводиться не будет.

    Ранее сообщалось, что обсуждение переименования Волгограда в Сталинград отложили на 2024 год.

    Опрос ВЦИОМ показал, что жители Волгограда в большинстве выступают против возвращения городу названия Сталинград. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал аккуратно отнестись к вопросу переименования Волгограда.

    Напомним, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    Коментарии (50)
    30 ноября 2023, 10:42
    Президент ФРГ полчаса прождал эмира Катара на трапе самолета

    Президент ФРГ Штайнмайер полчаса прождал эмира Катара на трапе самолета по прибытии в Доху

    Президент ФРГ полчаса прождал эмира Катара на трапе самолета
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около получаса ждал появления эмира Катара на вершине трапа самолета после прибытия в Доху, сообщает Bild.

    По данным газеты, Штайнмайер приземлится в Дохе утром в среду, чтобы провести переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Bild сообщает, что эмир, очевидно, не готов был принять Штайнмайера после приземления, при этом президент ждал шейха на ступеньках самолета «с недовольным лицом и сложенными на груди руками», передает ТАСС.

    Газета отмечает, что в ответ на запрос главы протокольной службы германской стороне сообщили, что «президент должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время», чего «Штайнмайер, очевидно, не захотел делать, предпочтя ожидать на вершине трапа» почти полчаса при 30-градусной жаре.

    Bild уточняет, что эмир Катара выступает в качестве важного посредника в переговорах об освобождении израильских заложников с радикальной палестинской организацией ХАМАС.

    Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги. Глава правительства ФРГ готовился к вылету из Израиля в Каир, однако после включения сирен, предупреждающих об опасности, ему вместе с членами правительственной делегации пришлось срочно покинуть самолет.

    Напомним, в мае у главы МИД ФРГ Анналены Бербок дважды за три дня ломался правительственный самолет, из-за чего пришлось корректировать ее график. Глава МИД не смогла вовремя вылететь сначала из Саудовской Аравии, а потом из Катара.

    Коментарии (33)
    30 ноября 2023, 16:20
    Лавров: ОБСЕ находится на краю пропасти

    Лавров выразил сожаление по поводу плачевного состояния ОБСЕ в год 50-летия Хельсинского заключительного акта

    Лавров: ОБСЕ находится на краю пропасти
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сказал, что организация находится на краю пропасти и нуждается в оживлении, необходимость которого остается неочевидной.

    «ОБСЕ, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать усилия в ее оживление?» – сказал Лавров, выступая на встрече глав МИД организации, передает ТАСС.

    По его словам, США и страны Евросоюза – европейские сателлиты американцев ввели против России тысячи санкций, стремясь обрушить российскую экономику, и поставили тем самым крест на широкой практической кооперации между Востоком и Западом.

    «Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными», – сказал министр.

    Напомним, что Хельсинский заключительный акт был подписан лидерами 35 государств после завершения первого саммита глав государств и правительств государств-участников СБСЕ, который проходил в Хельсинки 1 августа 1975 года. Его полный текст на русском языке доступен на сайте ОБСЕ.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном графике встреч Лаврова на Совете глав МИД ОБСЕ

    Коментарии (23)
    30 ноября 2023, 14:30
    Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве.

    Выступая перед студентами, он заявил, что «территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно». По словам Зеленского, вернуть Донбасс «ментально сложнее, потому что десять лет были постоянные боевые действия», передает РИА «Новости».

    Украинский президент отметил, что партнеры придерживаются мнения о том, что невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс.

    Ранее сообщалось, что власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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    30 ноября 2023, 17:38
    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Немцы понимают правдивость слов Путина об отсутствии суверенитета у ФРГ

    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Германия превратилась в колонию США. И об этом знают как простые немцы, так и политики. И чтобы лишний раз не привлекать к этой проблеме внимание, в ФРГ не станут раздувать скандал из-за слов Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее президент России заявил об отсутствии суверенитета у Германии.

    «Почти все в ФРГ понимают – Владимир Путин говорит о суверенитете Германии абсолютную правду. Ведь даже канцлер, прежде чем пройти процедуру инаугурации, летит «на поклон» в Вашингтон. Фактически страна превратилась в колонию, а ее власти стали лишь губернаторами», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».

    «Но официальной реакции от властей Германии ждать не стоит. Скорее всего, слова президента России попытаются высмеять, но раздувать тему не станут. Напомню, что «Альтернатива для Германии» давно и громко говорит об отсутствии у Германии суверенитета. Сначала это вызывало возмущение, но потом все чаще стали звучать слова согласия», – резюмировал Гердт.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ суверенитета. Он отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета».

    Путин отметил, что Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей. Также европейцам «по политическим соображениям» перекрывают доступ к ресурсам «их союзники из Соединенных Штатов».

    Коментарии (4)
    30 ноября 2023, 18:33
    Захарова рассказала, о чем говорили западные страны на заседании ОБСЕ

    Захарова назвала «ерундой» разговоры глав МИД западных стран на заседании ОБСЕ

    Захарова рассказала, о чем говорили западные страны на заседании ОБСЕ
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел из стран коллективного Запада «говорили о ерунде» на заседании ОБСЕ в Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что все западники говорили кто о чем, обо всякой ерунде, в отличие от Лаврова, который говорил о сути. По словам дипломата, надо посмотреть правде в глаза, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ.

    Коментарии (6)
    30 ноября 2023, 09:05
    Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино

    МО: Российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ нанесло удар по замаскированным укрепленным позициям и боевой технике ВСУ поблизости от Работино на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению военного ведомства, артиллеристы в ходе выполнения боевых задач нанесли удары из гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведподразделениям и удаленным от линии соприкосновения, замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, передает РИА «Новости».

    По информации министерства, военные уничтожили двигавшийся в сторону оборонительных позиций российских войск бронеавтомобиль западного производства.

    Ранее подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну техники ВСУ на Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое.

    Коментарии (3)
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    «Разрушителем года» назвало американское издание Politico главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину. Потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики. МВФ год назад был уверен, что ВВП России упадет на 3,4%, но просчитался. Экономисты ждут роста до 2,8%. Как России удалось обмануть надежды Запада и выйти сухой из воды? Подробности

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    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

    Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности

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    Как зима помогает войскам в ходе спецоперации

    Погода в зоне боевых действий на Украине резко ухудшилась, пришла настоящая зима, Черное море накрыли штормы. Считается, что климат серьезно влияет на ход военных кампаний, и история это неоднократно доказывала. Как именно влияет погода на российские войска в зоне спецоперации? Подробности

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    Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ

    Россия реализовала настоящий дипломатический прорыв и победу над попытками изолировать нашу страну даже в ее отношениях с Европой. Украина и страны Прибалтики возмущены: министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с февраля 2022 года посещает страну НАТО. Как такое произошло и почему этому рад даже Жозеп Боррель? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • «Это война». Китай предупредил Тайвань

      «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну». «Армия не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР». Заявления такого типа теперь регулярно звучат в Пекине. Начнется ли настоящая война за Тайвань, должно определиться совсем скоро – уже в январе.

    • Зеленский – «мечтатель года»

      Американское издание Politico выбрало «самого влиятельного человека», «главного мечтателя» и «главного разрушителя» среди европейцев в 2023 году. Победителями стали бывший глава Евросовета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. За что им оказана такая «честь»?

    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

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