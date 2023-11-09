У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.10 комментариев
На выставке-форуме «Россия» стартовали Дни регионов
В рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве стартовали Дни регионов, первым свою экспозицию представил Камчатский край. Глава региона рассказал о развитии туристической и рыболовной отрасли на Камчатке.
В ходе выступления губернатор Камчатского края Владимир Солодов презентовал туристические проекты: четыре локации всесезонных курортов мастер-плана макрорегиона «Дальний Восток». В Козыревском поселении и Мильковском районе для туристов планируется создать жилые зоны, тихие участки рекреации, внедрить формат «безопасного экстрима» для всей семьи и возвести инфраструктуру для детей. В Мильково появится «базовый лагерь» для хайкинга и экстремальных развлечений, активного отдыха и фестивалей, пункты проката туристического оборудования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Отмечается, что туристы все чаще приезжают в Камчатский край – в прошлом году регион посетили около 339 тыс. человек. Увеличились и инвестиции в отрасль – за последние шесть лет частные инвесторы вложили порядка 5 млрд рублей, создано 60 объектов размещения туристов. Сегодня идет работа над созданием туристического кластера мирового уровня – парка «Три вулкана», граничащего с нетронутыми природными территориями. В рамках проекта появится туристский комплекс на вулкане Вилючинском, геопарк «Вулкан Мутновский», морской пассажирский терминал, несколько глэмпингов и парк-отелей.
Параллельно с туризмом в регионе развивается рыбопромышленная сфера, для нужд региона ведется строительство 21 судна, отметил Солодов. «Идет реализация целого ряда проектов, направленных на реконструкцию причалов в морском порту, создание судоремонтных, логистических и обеспечивающих отрасль предприятий. Цель проекта – сформировать в акватории Авачинской губы единый комплекс по оказанию ремонтных услуг рыбопромысловому, транспортному и военному флотам», – рассказал глава региона.
Среди достижений отрасли в 2023 году – второй по объемам вылов икры за историю наблюдений: 600 тыс. тонн, 84% всего дальневосточного улова, а также четверть объема производства переработанной рыбы страны и более 40% рыбной продукции Дальнего Востока. На стенде региона посетители выставки могут попробовать камчатские деликатесы и найти отличие от привычных.
Солодов отметил, что в строящемся аэропорту Камчатки завершено создание аэродромной инфраструктуры, что упростит посещение региона. «Новый терминал позволит увеличить пропускную способность аэровокзала. Сейчас пропускная способность действующего аэропорта Петропавловска-Камчатского – ограничивающий фактор конкурентоспособности региона», – сообщил он.
За пять дней работы выставки стенд Камчатки посетили более 50 тыс. человек – это около четверти всего населения региона. «Дни регионов стартовали с творческого и красивого стенда Камчатки. Эта экспозиция сделана не только руками, в ней – сердце и душа региона, поэтому экспозиция уже успела стать одной из самых посещаемых на выставке за 5 дней работы. Телепорт в удивительный край презентовал лично губернатор. Напомню, мы всей Россией делали эту выставку и благодарим каждого, кто внес вклад в ее открытие», – отметила руководитель АНО «Дирекция выставки достижений ХХI века» Наталья Виртуозова.