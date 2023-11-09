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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    2 комментария
    9 ноября 2023, 10:57

    Российские силы выбили ВСУ из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском

    Гагин: ВСУ ушли из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные ушли из нескольких опорных пунктов близ населенного пункта Клещеевка под Артемовском, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, российские военные смогли выбить противника с нескольких опорных пунктов близ Клещеевки, украинские военные отошли с существенными потерями, передает ТАСС.

    Также Гагин добавил, что ВС России пресекают попытки украинских подразделений вернуть утраченные позиции.

    Накануне стало известно, что под Донецком российские военные уничтожили украинскую ДРГ.

    8 ноября 2023, 12:22
    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку

    Депутат Бердичевский: Киев жестоким ударом по Донецку пытается перекрыть негативный информационный фон

    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство обеспокоено колоссальными репутационными потерями. Удар по Донецку был призван сместить акценты в информационном поле. Но каждый виновный в этом преступлении рано или поздно будет найден и наказан. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Россия запросила срочное заседание СБ ООН.

    «В последнее время удары по Донецку наносились регулярно. Но на этот раз противник был особенно жесток, свыше 20 жертв – ужасающая и невероятно большая цифра. Очевидно, что ВСУ совершили военное преступление. Столь циничный обстрел был нужен лишь для того, чтобы перекрыть негативный информационный фон в западных СМИ», – сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.

    «Осень принесла Украине большие репутационные потери. В The Time вышла разгромная статья о позициях Владимира Зеленского, Валерий Залужный выставил на всеобщее обозрение свои переживания по поводу «тупиковой» ситуации на фронте, вдобавок ко всему еще и выборы президента отменили, что явно не понравится американцам. Залп по Донецку позволяет отодвинуть имеющиеся проблемы на второй план», – подчеркивает собеседник.

    «Однако надо признать, что в ООН не станут осуждать преступные действия ВСУ. К сожалению, большая часть членов СБ политически ангажирована и не способна смотреть правде в глаза. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, для которых неимоверно важно поддерживать положительный образ Украины», – считает он.

    «Конечно, с дипломатической точки зрения России важно рассказывать на всех доступных международных площадках о преступлениях нашего противника. Возможно, это поспособствует осознанию некоторыми гражданами западных стран, что на самом деле представляют собой офис Зеленского и украинская армия», – акцентирует депутат.

    «Пока же нашим военным нужно работать непосредственно на поле боя и наказывать преступников в пылу сражений. Но я уверен, что рано или поздно виновные в гибели и страданиях гражданского населения будут найдены – и им сполна воздастся за совершенные злодеяния», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем официальном Telegram-канале. Подчеркивается, что противник трижды, в 16.25, 16.40 и 18.27, атаковал Ворошиловский район города.

    Запуск производился со стороны позиций ВСУ, расположенных в районе населенного пункта Селидово. Для нанесения удара украинские военные использовали РСЗО HIMARS и осколочные ракеты M-31. По предварительным данным, число жертв обстрелов превысило 20 человек. Кроме того, в представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, командиром которой является полковник Дмитрий Храпич.

    В связи с нанесенными ударами Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Об этом в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, ожидается, что обсуждение действий Украины будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    На прошлой неделе в результате обстрела Буденновского района Донецка погиб один сотрудник МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе. Также среди пострадавших оказалась женщина в Новолуганском.

    Коментарии (10)
    8 ноября 2023, 21:45
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев продолжит наступление в этом и будущем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.

    По его словам, у Украины есть план, есть конкретные города, конкретные направления, куда пойдут ВСУ и в каком направлении будут вести наступление, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. Он также считает, что Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше вооружений, чем рассчитывала.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинская власть вместо подготовки к зиме разворовала миллиарды долларов.

    Коментарии (28)
    9 ноября 2023, 06:53
    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»

    Зеленский обратился к американцам с заявлением о готовности Украины сражаться без их поддержки

    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к американцам, заявил, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится.

    Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что высказывания ряда республиканцев «сейчас действительно опасны». Как отметил Зеленский, украинский народ «боится таких голосов», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский также попросил у США доступ к военным технологиям и заявил, что украинские войска продолжат попытки наступления в этом и будущем году.


    Коментарии (19)
    9 ноября 2023, 00:28
    Небензя в СБ ООН показал фото с мест украинских обстрелов Донецка

    Небензя в СБ ООН обвинил Украину в нарушении международного гуманитарного права после ударов ВСУ по Донецку

    Небензя в СБ ООН показал фото с мест украинских обстрелов Донецка
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Массированный обстрел Донецка со стороны вооруженных сил Украины стал очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН Небензя указал, что действия ВСУ стали «новым свидетельством целенаправленных действий» украинских властей «по уничтожению мирного населения Донбасса». Небензя показал СБ ООН фотографии мест обстрелов, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что ВСУ нанесли удары трижды в течение дня – «в 16.25 посреди рабочего дня, когда в Управлении труда и соцзащиты традиционно много посетителей, в 16.40, спустя 15 минут после первого удара, и спустя еще менее двух часов, в 18.27».

    Он отметил «террористическую практику нанесения повторных ударов по одному и тому же месту», куда прибывают спасатели, медики, полиция и журналисты. Повторными ударами ВСУ препятствуют «эвакуации раненых и погибших», не дают начать «ликвидацию последствий обстрелов».

    Кроме того, Небензя напомнил об ударах по Буденновскому району Донецка в конце октября, когда ВСУ также вели повторные обстрелы места, где уже работали пожарные, журналисты и бригады скорой помощи.

    «Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз. На донецкую землю упало 145 тыс. снарядов. Разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домостроений и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры», – сообщил он.

    Постпред отметил, что «террор против мирного населения Донбасса начался не в феврале 22-го года», а «общее число погибших и раненных дончан с 2014 года превышает 20 тыс. человек». По его мнению, украинские власти «не считают своих бывших сограждан» в Донбассе людьми. Небензя назвал «куриной слепотой» нежелание Запада замечать в течение восьми лет агрессию Киева против мирного населения.

    По его словам, избирательность западных представителей в СБ ООН и их «двойные стандарты уже являются аксиомой, в чем за этот месяц имели возможность убедиться жители Газы и даже проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы», а люди в Донбассе «живут в этой парадигме с 2014 года», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Небензя отметил, что для большинства ударов ВСУ используют высокоточное дальнобойное западное оружие, то есть украинская сторона «точно знала, куда именно наносятся удары и что целями ударов стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане». Киев согласует с Западом цели ударов, сказал Небензя. Он заявил: «Назвать подобные трагедии сопутствующим ущербом язык поворачивается лишь у Вашингтона, привыкшего прикрывать этим термином собственные преступления и преступления своих союзников».

    Совершаемые Киевом преступления, наподобие обстрела Донецка, подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил Небензя.

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. Помимо жилых домов под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси. В результате атак погибли шесть человек, ранены 55, в том числе три ребенка.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 03:55
    США выступили против участия Китая в восстановлении Украины

    Помощник госсекретаря США О'Брайен заявил о необходимости не допустить Китай к восстановлению Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США должны создать условия, при которых Китай не сможет принять участие в восстановлении Украины, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

    О'Брайен в комитете Сената по иностранным делам подчеркнул, что для США важно «оставаться в игре». Он заявил, что нужно «создать условия», при которых окажется «невозможным» участие «непрозрачных и нелегитимных подрядчиков», передает РИА «Новости».

    Напомним, О'Брайен также выступил против прекращения вооруженного конфликта на Украине. О'Брайен заявил, что помощь Украине приносит пользу американской экономике.

    Коментарии (15)
    8 ноября 2023, 16:36
    Российская ПВО за сутки сбила пять самолетов ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки сбили пять украинских самолетов, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства подчеркнули, что в частности сбиты Су-27 в районе населенного пункта Каменка в ДНР, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка Донецкой народной республики и города Кривой Рог, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области.

    Кроме того, перехвачено одиннадцать реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

    Также уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Таволжанка, Котляровка Харьковской области, Нырково Луганской народной республики, Новая Каменка, Первомайское Донецкой народной республики, Тарасовка и Самойловка Запорожской области.

    Накануне сообщалось, что системы ПВО сбили два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в Бригадировке Харьковской области и МиГ-29 возле Роскошного в ДНР.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 05:36
    Турция потребовала распространять международное право не только на Украину

    МИД Турции указал ЕС на необходимость распространять международное право не только на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Международное право должно распространяться не только на Украину, но и на Ближний Восток, заявил МИД Турции, комментируя доклад Еврокомиссии.

    Еврокомиссия в докладе по странам-кандидатам заявила о зависимости Турции от России в вопросах поставок ископаемого топлива и об усилении торгово-экономические связей двух стран, передает РИА «Новости».

    Также ЕК высказалась о позиции Турции по палестино-израильскому конфликту. МИД Турции ответил, что считает «критику» из-за «несовместимой с ЕС» позиции Анкары «хвалебной» оценкой. По мнению Турции, ЕС «стоит не на своем месте в истории перед лицом гражданской бойни, вышедшей из тьмы Средневековья в XXI век».

    Турция подчеркнула, что политики, в основе которой лежат «общечеловеческие ценности, международное право и гуманитарные принципы», нужно придерживаться не только в отношении Украины или других регионов Европы, она должна распространяться «на весь мир, включая Ближний Восток».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

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    9 ноября 2023, 02:24
    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»

    Помощник госсекретаря США О'Брайен счел продолжение вооруженного конфликта на Украине «необходимым»

    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената выступил против прекращения вооруженного конфликта на Украине.

    Когда сенатор Рэнд Пол заявил о необходимости искать способы завершения конфликта, О'Брайен сказал: «Я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война – это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой».

    Он призвал законодателей поддержать запрос на предоставление Украине дополнительной финансовой помощи, поскольку в противном случае, по мнению О'Брайена, придется «потратить намного больше на оборону в будущем». Кроме того, он отметил, что «значительная часть запрошенного дополнительного финансирования предназначена для реинвестирования в США», передает ТАСС.

    Пол обвинил его в оправдании войны. О'Брайен ответил, что запрос на помощь для Украины «хорош для нашей экономики». Сенатор счел, что такой подход «заслуживает порицания» и назвал аргумент О'Брайена «кошмарным». Он отверг точку зрения, в соответствии с которой «война – это не так уж и плохо», как и «разрушенные страны», если американская «оружейная отрасль получит миллиарды долларов». По словам сенатора, лучше бы О'Брайен «использовал свой аргумент» о защите «свободы» в мире «или какой-то подобный».

    Сенатор подчеркнул, что «правительство США фактически берет в долг у американских налогоплательщиков и внешних заемщиков вроде КНР, предлагая финансировать дальнейшую помощь Украине». По его словам, у США «нет горшка с деньгами».

    Также Пол указал на совершенно нереалистичную позицию Киева в отношении возможных переговоров с Москвой. Если в Госдепе согласны с ними, то «мясорубка будет продолжаться», сказал он. О'Брайен заявил, что США готовы к переговорам «вместе с Украиной, а не через ее голову». По его версии, Россия не настроена серьезно на переговоры об урегулировании конфликта. Комментируя недавно состоявшиеся на Мальте консультации, О'Брайен заявил, что «Россия не приехала», хотя они изначально велись без участия Москвы.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

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    8 ноября 2023, 14:06
    Во Франции назвали потери ВСУ с начала СВО

    Liberation: Украина потеряла 200 тыс. бойцов с начала российской спецоперации

    Tекст: Ольга Никитина

    С начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, пишут французские СМИ.

    В статье французской газеты Liberation говорится, что ВСУ в преддверии новой зимы пополняют свои подразделения, передает Ura.ru.

    Положение Украины, по оценке авторов публикации, тяжелое. И если союзники киевского режима не соберутся вместе, то Украину «ждет еще одна ужасная зима», добавляет издание.

    Британские СМИ писали ранее, что после начала контрнаступления Киева число раненых военнослужащих ВСУ выросло в три раза.

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    8 ноября 2023, 14:23
    Чешский депутат заявил о приближении переломного момента на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    У Украины нет шансов выиграть в конфликте с Россией, приближается переломный момент, заявил в интервью изданию Parlamentni listy депутат чешского парламента Радован Вих.

    По его словам, Украина никогда не сможет победить ядерную державу, передает РИА «Новости».

    Депутат также высказал мнение, что главком ВСУ Валерий Залужный понимает, что боеспособность его армии, по сути, иссякла. Так, Вих подчеркнул, что у Киева заканчиваются людские, финансовые и материальные ресурсы, а также слабеет желание Запада помогать республике.

    Ранее Залужный в интервью заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Президент Украины Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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    8 ноября 2023, 22:24
    Администрация Байдена потратила 96% выделенных на помощь Киеву средств

    Представитель Белого дома Кирби оценил траты администрации США на помощь Украине в 96% выделенных на эти цели средств

    Tекст: Антон Антонов

    Из более чем 60 млрд долларов, которые Украине выделили за время российской специальной военной операции, администрация США потратила около 96%, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что средства были выделены не только для сферы безопасности, но и для экономической, финансовой и гуманитарной помощи. Из средств, «выделенных на помощь в области безопасности», потратили свыше 90%, передает РИА «Новости».

    По словам Кирби, сейчас, когда начинается зимний период, у американского министерства обороны есть только 1,1 млрд долларов на помощь Украине. Он призвал одобрить запрос президента США Джо Байдена на предоставление дополнительного финансирования помощи Киеву.

    Также Кирби заявил, что Байден все еще верит в возможность для Украины вернуть контроль над утраченными территориями. Кирби заявил: «Украинцы первыми скажут, что они не достигают того прогресса в контрнаступлении, которого хотели бы». США намерены предоставить Украине дополнительную военную поддержку в ближайшее время перед тем, как погода еще сильнее ухудшит условия для украинских сил.

    Напомним, помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что у правительства США не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева.

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    8 ноября 2023, 14:46
    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»

    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Кузьменко

    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко.

    «Присвоить воинские звания: генерал-полковника Кузьменко Андрею Владимировичу», – говорится в тексте документа.

    В конце октября Путин подписал указ о присвоении 119-й ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская».

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    8 ноября 2023, 16:12
    ВСУ потеряли в течение суток до 235 военнослужащих на Донецком направлении
    ВСУ потеряли в течение суток до 235 военнослужащих на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, Российская армия на Донецком направлении нанесла поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное Донецкой народной республики, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На данном направлении за прошедшие сутки противник потерял до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, поражены гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», а также орудие Д-30.

    На Купянском направлении отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Новоегоровка и Стельмаховка Луганской народной республики нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка. Потери противника составили «до 80 военнослужащих, 3 танка, 5 боевых машин пехоты, 3 бронетранспортера, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США. В районе населенного пункта Вольноандреевка Запорожской области поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ.

    На Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    На Южно-Донецком направлении огневое поражение нанесено живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ.

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    9 ноября 2023, 10:16
    Суд на Сахалине наказал военного за отказ участвовать в СВО

    Суд на Сахалине дал почти три года колонии-поселения военному за отказ участвовать в СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии-поселения.

    Как сообщили в пресс-службе, за совершение преступления, подпадающего под ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на два года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, передает РИА «Новости».

    В судебном заседании установлено, что военнослужащий умышленно, желая избежать участия в специальной военной операции, отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства.

    Кроме того, поскольку неисполнение приказа военнослужащий допустил в период мобилизации, суд признал это обстоятельство в качестве отягчающего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

    Ранее Верховный суд дал разъяснения по поводу военных преступлений.

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    9 ноября 2023, 08:39
    ВС России стали использовать дроны-камикадзе с артиллерией под Клещеевкой

    Бойцы стали использовать дроны-камикадзе в паре с артиллерией под Клещеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия начала использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) в паре с артиллерией при атаках на позиции ВСУ под Клещеевкой, сообщил боец спецназа «Сибирь» Южной группировки.

    По его словам, удар наносится сразу несколькими видами оружия по одной огневой позиции, и, по его словам, «это нормально, если туда сразу несколько орудий работают». Боец добавил, что если это укрепленный блиндаж, то 152-мм орудием можно его продавить, передает РИА «Новости».

    По его словам, после попадания снаряда из крупнокалиберного орудия в блиндаж пехота в панике начинает его покидать, а работу продолжают вести артиллеристы из минометов или FPV-дронов.

    По его словам, если пехота ВСУ находится на открытой местности, ее координаты передаются расчету FPV, и расчет тоже отрабатывает по открытой пехоте.

    Ранее на Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам.

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