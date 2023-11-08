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Патрушев: Молдавия может стать новой жертвой западной политики
Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Молдавия может стать новой жертвой политики Запада
Молдавия рискованно взяла курс на отказ от суверенитета, страна может стать очередной жертвой западной колониальной политики, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе встречи с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ).
По его словам, власти Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению ее народа взяли курс на присоединение к Евросоюзу, отказ от суверенитета и национальной идентичности, передает ТАСС.
«Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, которая осуществляется неприкрыто, нагло и цинично, с попранием норм международного права и законов страны, включая конституцию», – подчеркнул Патрушев.
Тем временем ряд политиков в ЕС выразили опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна».