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Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ
Путин: Ряд стран стремится расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть
Некоторые страны пытаются расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, глобальная нестабильность проецируется в том числе и на Евразию, а действия ряда стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти и нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что все еще сохраняются общие для стран СНГ угрозы – терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.
Путин подчеркнул, что эти факторы требуют не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы.
«Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования», – заметил президент.
В заключение российский лидер заверил, что сотрудничество по линии советов безопасности будет и впредь служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ, выработке согласованных подходов для достижения общих целей.
Ранее Путин назвал обстановку в мире крайне напряженной, отметив, что Содружество Независимых Государств неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.