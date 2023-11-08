Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ

Путин: Ряд стран стремится расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть

Tекст: Александра Юдина

По его словам, глобальная нестабильность проецируется в том числе и на Евразию, а действия ряда стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти и нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что все еще сохраняются общие для стран СНГ угрозы – терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

Путин подчеркнул, что эти факторы требуют не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы.

«Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования», – заметил президент.

В заключение российский лидер заверил, что сотрудничество по линии советов безопасности будет и впредь служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ, выработке согласованных подходов для достижения общих целей.

Ранее Путин назвал обстановку в мире крайне напряженной, отметив, что Содружество Независимых Государств неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.

