Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.4 комментария
Путин назвал обстановку в мире крайне напряженной
Обстановка в мире сейчас остается крайне напряженной – в разных регионах обостряются прежние и появляются новые очаги конфликтов, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ.
«Мы видим, что международная обстановка остается крайне сложной, напряженной. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов», – приводит его слова ТАСС.
«На Ближнем Востоке <…> спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», – отметил глава российского государства.
Ранее Путин заявлял, что Россия считает Содружество Независимых Государств неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.