По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.13 комментариев
В Ливане обвинили ВВС Израиля в атаке более 20 населенных пунктов на юге страны
Al Jadeed: Ударам ВВС Израиля подверглись более 20 населенных пунктов в Ливане
Ударам ВВС Израиля подверглись более 20 населенных пунктов в Ливане, в результате действий израильской авиации зафиксированы разрушения в Бейт-Лифе, Кафре, Мирвахейне и Эль-Кузахе в пограничном округе Бинт-Джбейль, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.
По версии телеканала, истребители ВВС Израиля атаковали южные районы Ливана после нападения шиитской милиции «Хезболла» на Голанские высоты. Как сообщается, одна из израильских ракет попала в трехэтажный дом в селении Ятер, где проживали сирийские беженцы, среди них есть пострадавшие, передает ТАСС.
ВВС Израиля вторглись вглубь воздушного пространства Ливана, они были замечены в небе над районами Захрани, Адлюн и Нусария под Сайдой (40 км от Бейрута). Средства противовоздушной обороны шиитской милиции «Хезболла» пытались нанести удар по одному из израильских самолетов, выпустив ракету «земля – воздух».
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удары по израильской территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла».