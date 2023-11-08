В Ливане обвинили ВВС Израиля в атаке более 20 населенных пунктов на юге страны

Al Jadeed: Ударам ВВС Израиля подверглись более 20 населенных пунктов в Ливане

Tекст: Антон Никитин

По версии телеканала, истребители ВВС Израиля атаковали южные районы Ливана после нападения шиитской милиции «Хезболла» на Голанские высоты. Как сообщается, одна из израильских ракет попала в трехэтажный дом в селении Ятер, где проживали сирийские беженцы, среди них есть пострадавшие, передает ТАСС.

ВВС Израиля вторглись вглубь воздушного пространства Ливана, они были замечены в небе над районами Захрани, Адлюн и Нусария под Сайдой (40 км от Бейрута). Средства противовоздушной обороны шиитской милиции «Хезболла» пытались нанести удар по одному из израильских самолетов, выпустив ракету «земля – воздух».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удары по израильской территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла».