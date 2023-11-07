В Пентагоне не увидели никакой связи между ХАМАС и КНДР

Пентагон: США не видят никакой связи между ХАМАС и КНДР

Tекст: Антон Никитин

По словам Сингх, США не видят никакой корреляции между ХАМАС и КНДР, они по отдельности представляют разные угрозы безопасности для своих регионов и национальной безопасности США, передает ТАСС.

«Мы продолжим следить за этим», – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

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Ранее обозреватель Ли Гван Сона в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), отметил, что утверждения о том, что боевики ХАМАС якобы использовали вооружение производства КНДР при нападении на Израиль, лишены оснований и являются частью американской пропаганды против народной республики. Аналитик отметил, что США «снова прибегают к излюбленной черной пропагандистской кампании» против народной республики, пытаясь увязать Пхеньян с ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле назвали беспочвенными слухи о якобы поставках оружия из КНДР в Россию.