По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.10 комментариев
В Пентагоне не увидели никакой связи между ХАМАС и КНДР
Пентагон: США не видят никакой связи между ХАМАС и КНДР
Соединенные Штаты не видят никакой связи между радикальным палестинским движением ХАМАС и КНДР, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
По словам Сингх, США не видят никакой корреляции между ХАМАС и КНДР, они по отдельности представляют разные угрозы безопасности для своих регионов и национальной безопасности США, передает ТАСС.
«Мы продолжим следить за этим», – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона.
Ранее обозреватель Ли Гван Сона в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), отметил, что утверждения о том, что боевики ХАМАС якобы использовали вооружение производства КНДР при нападении на Израиль, лишены оснований и являются частью американской пропаганды против народной республики. Аналитик отметил, что США «снова прибегают к излюбленной черной пропагандистской кампании» против народной республики, пытаясь увязать Пхеньян с ситуацией на Ближнем Востоке.
Ранее в Кремле назвали беспочвенными слухи о якобы поставках оружия из КНДР в Россию.