По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
В администрации Аббаса опровергли сообщения о нападении на его кортеж
Стрельбы по колонне президента Палестины Махмуда Аббаса не было, палестинский лидер полностью здоров и работает в своем офисе в Рамалле, сообщил источник в его администрации.
Комментируя сообщения СМИ об обстреле кортежа Аббаса, источник РИА «Новости» в администрации президента Палестины сообщил, что это не правда и нападения не было.
По словам источника, на видео, которое выдали за нападение на колонну палестинского лидера, запечатлена стычка между службами безопасности и одним из разыскиваемых по уголовным делам, произошедшая в лагере для беженцев Джалазун.
Ранее турецкое издание Yeni Safak сообщило об обстреле кортежа президента Палестины Махмуда Аббаса.