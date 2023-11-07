В администрации Аббаса опровергли сообщения о нападении на его кортеж

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя сообщения СМИ об обстреле кортежа Аббаса, источник РИА «Новости» в администрации президента Палестины сообщил, что это не правда и нападения не было.

По словам источника, на видео, которое выдали за нападение на колонну палестинского лидера, запечатлена стычка между службами безопасности и одним из разыскиваемых по уголовным делам, произошедшая в лагере для беженцев Джалазун.

Ранее турецкое издание Yeni Safak сообщило об обстреле кортежа президента Палестины Махмуда Аббаса.

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