По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
Совершено нападение на кортеж президента Палестины Аббаса
Yeni Safak: На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса совершено нападение
Кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса подвергся нападению, погиб охранник, сообщает турецкое издание Yeni Safak.
По данным Yeni Safak, застрелен один из охранников палестинского лидера, пострадал ли сам Аббас, не уточняется, передает RT.
Ответственность за нападение взяла на себя группа «Дети Абу Джанделя». Официальных данных о случившемся пока нет.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас рассказал о готовности взять сектор Газа под управление.