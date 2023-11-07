Совершено нападение на кортеж президента Палестины Аббаса

Yeni Safak: На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса совершено нападение

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Yeni Safak, застрелен один из охранников палестинского лидера, пострадал ли сам Аббас, не уточняется, передает RT.

Ответственность за нападение взяла на себя группа «Дети Абу Джанделя». Официальных данных о случившемся пока нет.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас рассказал о готовности взять сектор Газа под управление.

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