Аббас рассказал о готовности взять Газу под управление

Tекст: Ольга Иванова

Аббас уточнил, что решение должно регулировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Он также подчеркнул, что сектор Газа – неотъемлемая часть Палестины, передает «Коммерсант».

Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале указал, что, «если судить по американским высказываниям после встречи Блинкена и Аббаса, в Вашингтоне хотели бы передать ответственность за Газу ПНА (Палестинской национальной администрации). ХАМАС выгнал ее оттуда в 2007 году».

Блинкен в воскресенье посетил Западный берег Иордана, чтобы встретиться с президентом Палестины.

Накануне Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС, но Израилю следует предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа.