По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
В Белом доме заявили о поддержке партнерами приостановки участия США в ДОВСЕ
Белый дом: Партнеры поддержали приостановку участия США в ДОВСЕ
Союзники США поддержали приостановку выполнения Вашингтоном своих обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявили в Белом доме.
В заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном пресс-службой Белого дома, говорится, что с 7 декабря в связи с выходом России из ДОВСЕ США прекратят выполнение своих обязательств, предусмотренных договором, передает ТАСС.
Отмечается, что это решение поддержали союзники США по НАТО и партнеры вне альянса.
Ранее МИД объявил о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ. В связи с этим страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.