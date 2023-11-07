В Белом доме заявили о поддержке партнерами приостановки участия США в ДОВСЕ

Белый дом: Партнеры поддержали приостановку участия США в ДОВСЕ

Tекст: Валерия Городецкая

В заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном пресс-службой Белого дома, говорится, что с 7 декабря в связи с выходом России из ДОВСЕ США прекратят выполнение своих обязательств, предусмотренных договором, передает ТАСС.

Отмечается, что это решение поддержали союзники США по НАТО и партнеры вне альянса.

Ранее МИД объявил о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ. В связи с этим страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.