По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
В Газе назвали число находящихся под завалами людей
Минздрав сектора Газа: Под завалами остаются более 2,8 тыс. человек
Под завалами в секторе Газа в настоящее время остаются более 2,8 тыс. человек, сообщили в министерстве здравоохранения палестинского анклава.
«Более 2,8 тыс. человек в секторе Газа все еще находятся под завалами», – рассказал телеканалу Al Jazeera источник в Минздраве Газы, передает ТАСС.
Ранее боевое крыло ХАМАС заявило о гибели более 60 заложников в результате израильских ударов по сектору Газа.