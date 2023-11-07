В Газе назвали число находящихся под завалами людей

Минздрав сектора Газа: Под завалами остаются более 2,8 тыс. человек

Tекст: Валерия Городецкая

«Более 2,8 тыс. человек в секторе Газа все еще находятся под завалами», – рассказал телеканалу Al Jazeera источник в Минздраве Газы, передает ТАСС.

Ранее боевое крыло ХАМАС заявило о гибели более 60 заложников в результате израильских ударов по сектору Газа.