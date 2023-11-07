Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.29 комментариев
ХАМАС разрешило выехать из Газы гражданам восьми стран
Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев и палестинцев, имеющих двойное гражданство, которым 7 ноября разрешено покинуть сектор Газа через КПП Рафах.
В опубликованных списках есть граждане Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и ФРГ, граждан России в списках нет, передает ТАСС.
Желающие покинуть Газу должны присутствовать на КПП Рафах в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве), чтобы облегчить себе процесс перехода, говорится в заявлении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской) в 10.49 мск.
Ранее ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ