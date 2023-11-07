ХАМАС разрешило выехать из Газы гражданам восьми стран

Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

Al Mayadeen: Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

Tекст: Александра Юдина

Известно, что тяжелые бои начались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы, где бойцы сопротивления оказывают сопротивление израильской армии на юге города, пока авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра, передает ТАСС.

Также сообщается о гибели восьми палестинцев вследствие авиаударов Израиля по расположенному на юге сектора Газа городу Хан-Юнис.

Накануне израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа.