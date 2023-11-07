Экс-премьер Израиля высказался за скорейшее завершение операции в Газе

Экс-премьер Израиля Барак: Операцию в Газе следует завершить в ближайшие недели

Tекст: Ольга Никитина

Барак в интервью газете Politico отметил, что «окно возможностей закрывается». Трения с американской стороной, по его мнению, будет лишь расти. Экс-премьер отметил, что США не могут диктовать Израилю, что делать, однако Израиль не может игнорировать позицию, которую заняли американцы, передает ТАСС.

Как отметил Барак, риторика официальных лиц в США в последнее время изменилась. Он обратил внимание, что все чаще звучат призывы к гуманитарной паузе в боевых действиях.

У Тель-Авива, по его оценке, есть «не больше двух-трех недель», чтобы удовлетворить требования американской стороны. А на полный разгром ХАМАС уйдут многие месяцы или год, добавил бывший премьер-министр. Запад, по его словам, опасается, что действия Израиля могут спровоцировать более масштабную и еще более катастрофическую войну в регионе, а потому его поддержка ослабевает.

Ранее британские СМИ писали, что для победы над ХАМАС Израилю придется уничтожить сектор Газа, пожертвовав при этом международной поддержкой.