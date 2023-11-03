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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 11:53

    На Западе предупредили Израиль о цене победы над ХАМАС

    Экс-чиновник ЕС Уэсткотт: Израилю ради победы над ХАМАС придется пожертвовать международной поддержкой

    Tекст: Александра Юдина

    Для победы над ХАМАС Израилю придется уничтожить сектор Газа, пожертвовав при этом международной поддержкой, выразил мнение экс-директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт.

    По его словам, продолжение боевых действий в Газе все больше ослабляет «моральные позиции» Израиля, в этой связи даже сами израильтяне признают ограниченность возможностей для возмездия, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

    Уэсткотт добавил, что Израиль не может уничтожить ХАМАС, не уничтожив сектор Газа, а последствия этого могут распространиться на международную поддержку самого Израиля.

    Также эксперт отметил, что ХАМАС настолько укоренился в обществе, что военные действия Израиля только увеличивают его поддержку среди населения.

    «Доведенный до отчаяния народ поддержит отчаянные действия», – резюмировал Уэсткотт.

    Ранее в пятницу армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС.

    2 ноября 2023, 21:54
    Армия Израиля полностью окружила город Газа

    Представитель Армии Израиля Хагари: Военные полностью окружили город Газа

    Армия Израиля полностью окружила город Газа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Он уточнил, что израильские военные полностью окружили крупнейший город палестинского анклава Газу, сообщает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля уже прошла окраины города Газа и добивается успехов в ходе операции.

    Коментарии (15)
    2 ноября 2023, 19:25
    Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Сенат не станет рассматривать проект помощи Израилю, подготовленный республиканцами, без учета нужд Украины.

    Выступая на рабочей сессии в Сенате, Шумер назвал проект республиканцев «ошибочным предложением» и заявил, что взамен орган разработает собственную двухпартийную инициативу, в которой уделит внимание и Израилю, и Украине, передает РИА «Новости».

    Также проект будет включать средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю.

    Коментарии (8)
    3 ноября 2023, 10:28
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля вошла в административный центр сектора Газа – город Газу, там ведутся ближние бои, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

    Он сообщил, что израильские силы «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Hill.

    Хагари заявил, что израильские солдаты одерживают верх.

    В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».

    Накануне вечером сообщалось, что военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 04:42
    Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины

    Палата представителей одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины, свидетельствуют результаты голосования.

    Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196. Инициатива получила поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний незадолго до голосования заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу, передает РИА «Новости».

    Накануне Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 21:59
    ХАМАС назвало количество уничтоженной израильской техники в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ХАМАС уничтожили шесть израильских танков и две бронемашины в ходе атаки рядом с городом Газа, утверждает боевое крыло движения – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Представитель группировки заявил, что сторонники ХАМАС «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника», его слова приводит телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    По словам представителя ХАМАС, в ходе атаки также были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продвижении израильских войск к центру города Газа.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 15:29
    Бахрейн отозвал посла из Израиля

    Бахрейн приостановил экономические отношения с Израилем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Бахрейна решили отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне израильских действий в секторе Газа, говорится в заявлении Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Бахрейна.

    Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, также принято решение вернуть в страну посла королевства в Израиле, экономические отношения с еврейским государством приостановлены, передает ТАСС.

    Ранее в связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 18:03
    В Израиле заявили о начале окружения военными города Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Израиля находятся уже непосредственно на территории города Газа и окружают его с разных сторон, сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

    По его словам, армия Израиля уже добивается прогресса, находясь в городе Газа. Он подчеркнул, что израильские военные вынуждены «воевать в очень сложной ситуации, в густонаселенной, застроенной местности», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на севере сектора Газа Армия обороны Израиля смогла прорвать переднюю линию обороны ХАМАС.

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    3 ноября 2023, 08:09
    Израиль заявил о ночном бое с ХАМАС в секторе Газа

    Армия обороны Израиля сообщила о ночном бое с ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    На территории сектора Газа ночью израильских военных обстреляли противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб, противник был уничтожен, сообщили в Армии обороны Израиля.

    В заявлении ЦАХАЛ сообщается, что во время ночного столкновения наземные силы направляли удары авиации и артиллерии, «террористы» были уничтожены, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что военные Израиля завершили окружение Газы.

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    2 ноября 2023, 14:29
    Захарова раскритиковала антироссийский призыв Израиля

    Москва назвала антироссийским призыв Тель-Авива не ездить на Северный Кавказ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Призывы израильской стороны к согражданам не ездить на Северный Кавказ рассматриваются Москвой как антироссийский шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Подобные заявления считаются Москвой антироссийским шагом, вводящим в заблуждение население Израиля, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Подобные действия нацелены против России и не имеют «никакого отношения к реальности».

    Реальностью же является реакция российских властей на государственном, политическом и общественном уровнях после событий в Махачкале. Сам Дагестан на уровнях от руководства до представителей всех конфессий и общественности высказался о произошедшем, отметила дипломат.

    Она выразила надежду, что именно эта позиция будет доведена через официальные органы Израиля до израильского народа.

    В странах НАТО сейчас проходят митинги, протесты и мероприятия не просто в поддержку Палестины, но митинги антиизраильского характера, а также делаются угрожающие заявления, обратила внимание Захарова.

    В них участвуют множество людей, сотни тысяч и миллионы сразу в нескольких странах альянса. Но при этом Тель-Авив не делал заявлений и предупреждений о том, что гражданам Израиля не рекомендуются поездки в эти страны.

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    2 ноября 2023, 14:44
    Израиль заявил о гибели в Газе высокопоставленного военачальника

    i24: Армия Израиля заявила о гибели высокопоставленного командира в боях в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших израильских военных он является самым высокопоставленным командиром, сообщает телеканал i24.

    Газета Haaretz отмечает, что Хабака был командиром 53-го батальона армии Израиля. Согласно данным i24, число израильских военных, погибших с начала наземной операции, достигло 18 человек, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

    Между тем стало известно, что число погибших в секторе Газа превысило 9 тыс. человек.

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    3 ноября 2023, 01:49
    Американская разведка заявила о нежелании Ирана воевать с Израилем и США

    CNN: Разведка США считает, что Иран хочет избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами

    Tекст: Антон Никитин

    Разведка США полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа с целью избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами, сообщил американский телеканал CNN.

    По данным, имеющимся у американского чиновника, знакомого с данными разведки США по региону, Тегеран знает, что если шиитское движение «Хезболла» добьется эскалации конфликта с Израилем или США, то это, скорее всего, спровоцирует прямое столкновение с Ираном, которое может иметь для него разрушительные последствия, передает ТАСС.

    По словам источника телеканала, после обострения конфликта Израиля и ХАМАС США сосредоточили в регионе значительные военные силы, а израильская армия расположилась на всех направлениях возможного удара, что позволило Ирану заявить о предпринимаемых действиях в защиту палестинцев, избегая при этом прямого военного столкновения.

    Во вторник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о неспособности Израиля противостоять палестинцам.

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    2 ноября 2023, 20:05
    Нетаньяху заявил о продвижении израильских войск к центру города Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия Израиля уже прошла окраины города Газа и добивается успехов в ходе операции, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, успехи израильских войск впечатляющие. «Мы продвигаемся. Ничто не остановит нас», – написал Нетаньяху в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил ранее, что военные Израиля окружают город Газу – крупнейший в анклаве – с нескольких сторон.

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    3 ноября 2023, 12:07
    Появилось видео «сумасшедшего рывка» бойца ХАМАС к израильскому танку

    War Zone: Боец ХАМАС сумел заложить бомбу в израильский танк «Меркава»

    Появилось видео «сумасшедшего рывка» бойца ХАМАС к израильскому танку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обозреватель издания The War Zone Говард Альтман рассказал, что боец ХАМАС «заложил бомбу» в израильский танк «Меркава» в ходе столкновения в районе Газы Зайтун.

    Отмечается, что боец выбрался из подземного укрытия, добежал до бронированной машины и установил на нее самодельное взрывное устройство, передает RT.

    Альтман назвал маневр «сумасшедшим девятисекундным рывком», после которого боец ХАМАС бросился к укрытию и выстрелил из гранатомета.

    Ранее в «Хезболле» заявили об уничтожении израильского танка «Меркава».

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    2 ноября 2023, 19:17
    Эксперты назвали силой России ее многонациональность

    Политологи объяснили обреченность попыток Запада вбить клин в межнациональное согласие в России

    Эксперты назвали силой России ее многонациональность
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Беспорядки в Дагестане дали противнику возможность кричать о «махровом антисемитизме» в России. Однако подобные провокации обречены на провал, потому что национальное многообразие нашей страны – это ее цивилизационное отличие, в нем же заключена и сила России. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Сила в многообразии: как единство народов России влияет на развитие страны».

    «Для того, чтобы бороться с инспирированными извне провокациями, подобными дагестанской, России очень важно работать по двум основным направлениям: создавать безопасную цифровую среду, позитивную блогосферу, а также профильные межнациональные и межконфессиональные платформы», – заявил Илья Гераскин, член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры, финалист конкурса «Лидеры возрождения – ЛНР».

    Он отметил, что события в Дагестане координировались в чатах, эта технология уже была не раз обкатана для организации беспорядков в Гонконге и в Белоруссии. Эксперт прогнозирует, что данные тенденции начнут усиливаться перед президентскими выборами. А поэтому, по мнению аналитика, купировать такие риски необходимо с помощью мониторинга экстремистской активности в соцсетях.

    «Беспорядки в Махачкале – это вызов и предательство. Это предает интересы тех, кто сейчас воюет, кто находится в зоне СВО, помогает тылу, представляет наши интересы на внешнеполитической арене. Это, безусловно, преступление. Значит, те кто принял в нем участие, будут наказаны», – добавил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы.

    По его словам, действия участников беспорядков также являются «подставой», из-за которой, с одной стороны, «наша страна выглядит неприглядно», а с другой стороны – противники России получили возможность говорить о том, что «у нас махровый антисемитизм».

    Эксперт напомнил, что позиция России относительно ближневосточного конфликта хорошо известна, поскольку она соответствует резолюции ООН и не меняется из года в год в угоду чьих-либо корыстных интересов: «Здесь нет интриг и двойного дна, об этом и президент неоднократно говорил. Россияне знают об этой позиции, поэтому у нас нет повода выходить на протесты в чью-либо поддержку и пытаться через какие-то акции влиять на эту позицию».

    При этом беспорядки в Махачкале не имели под собой никаких оснований, в том числе – исторических.

    «Еще с царских времен в нашей стране уживаются разные народности – у нас их около 190. Два кита, на которых стоит наша страна – это многоконфессиональность и многоязычие», – подчеркнул Марат Баширов политолог, профессор ВШЭ.

    Он также напомнил о словах Владимира Путина, который дал четкую оценку произошедшего и указал на США как главного бенефициара подобных конфликтов. «Этот акцент очень важен. Президент как гарант Конституции всегда призывает пресекать подобные конфликты. И к ним надо заранее готовиться. Силовики и губернаторы должны быть готовы ответить на этот вызов. В ближайшие месяцы такая работа будет усилена», – указал он.

    Кроме того, попытки вбить клин между народами России – это и часть информационной войны. «Межнациональная рознь, поощрение радикальных движений, выступающих против России – одни из методов этой войны», – заметил Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Инструментами политики Запада по разжиганию межнациональной розни и дестабилизации ситуации в России выступает киевский режим и так называемая «оппозиция». Но мы уникальная цивилизация, открытое общество. Наши народы жили на этой земле тысячелетиями. Наши языки, религии сплотились в единое ядро. Ничего подобного в мире не существует. Попытки внести раскол в наше общество обречены на провал», – сказал спикер.

    «Государственная идея Британской империи, а затем и США, исходит из старого римского принципа: Divide Et Impera – «Разделяй и властвуй». Российская же идея совершенно иная: «Сила – в единстве, а единство – в многообразии». Россия – это семья семей. Это касается конфессий, народов и поколений», – согласился с Шаповаловым Данилин.

    В равноправии народов, к слову, заключается одна из ключевых цивилизационных особенностей России.

    «Наша цивилизация находится в одной «весовой категории» как с цивилизацией Запада, так и с великими цивилизациями Востока – китайской, индийской, персидской, арабской», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук, эксперт ЭИСИ.

    «Устойчивость России обусловлена тем, что цивилизационное строительство всегда было задачей не только государствообразующего народа, но и всех основных религиозных и этнокультурных групп – православных, мусульман, буддистов, иудеев, представителей славянских, тюркских, кавказских, угро-финских народов, народов Севера и Сибири. Российская цивилизация всегда проявляла и описывала себя как «симфония народов», «семья семей», – указал политолог.

    По его словам, народы России в полной мере осознали возможности и выгоды от совместного участия в цивилизационном строительстве, в России никогда не было деления на народы «первого» и «второго» сорта. «Межнациональные отношения никогда не строились по принципам иерархии и подчинения, как это всегда происходило и происходит сейчас на Западе. Сила России – в равноправии ее народов», – отметил спикер.

    В то же время отличительная черта западной цивилизации – культ индивидуализма.

    И этот культ накладывает отпечаток на политику США во внешней политике и политике безопасности, добавил Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. «Западное понимание того, что сейчас происходит – это безопасность для избранных, которую они монополизировали. Но Россия противостоит этому однобокому колониальному подходу», – напомнил эксперт.

    «Россия еще в 2015 году, учитывая конфликт в Сирии, предлагала миру вернуться к международному праву. Но однополярный мир во главе с гегемоном в лице США не принял это. Карма этой страны и ее история объясняет, как и почему Штаты действовали в Афганистане, в Ираке. Нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта – не новинка», – сказал аналитик.

    В завершение дискуссии эксперты отметили: межнациональное согласие обеспечивает устойчивое развитие страны. «Мы разные, но мы вместе» – важный тезис, который в полной мере отражает тему многообразия и единства народов. Сохранение этого единства требует уважения к различиям и защиты прав и интересов каждой национальности в России.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2023, 13:08
    Заявки на эвакуацию из сектора Газа подали около тысячи граждан России

    Захарова: Заявки на эвакуацию из сектора Газа подали около тысячи граждан России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 1 тыс. соотечественников были записаны в списки на эвакуацию из сектора Газа, Россия рассчитывает в ближайшее время завершить все формальности для их безопасного прохода через КПП Рафах в Египет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, пока не удается решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников, там порядка 1000 человек записались в списки на эвакуацию, передает ТАСС.

    При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона рассчитывает в ближайшее время «завершить все необходимые для организации безопасного прохода через КПП Рафах на египетскую территорию формальности».

    Она напомнила, что Москва продолжает активные усилия для обеспечения скорейшей эвакуации из Газы группы россиян и членов их семей, а также обратившихся за помощью граждан других государств.

    Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что 1 ноября через КПП Рафах из сектора Газа на территорию Египта были эвакуированы первые нуждающиеся в срочной медицинской помощи жители анклава, а также группа иностранных граждан.

    «В условиях продолжающихся боевых действий время работы погранперехода сокращено до нескольких часов в светлое время суток, и это накладывает существенные ограничения на пропускную способность», – пояснила Захарова.

    Ранее МИД России передало необходимую информацию о желающих покинуть сектор Газа россиянах властям задействованных стран.

    Коментарии (7)
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