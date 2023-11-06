Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).12 комментариев
Пленный боец ВСУ рассказал о расправах над поддерживающими Россию жителями Запорожья
Попавший в плен на Запорожском направлении военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о расправах над жителями Запорожья из-за слов в поддержку России.
По словам военнослужащего, люди боятся говорить что-то положительное о России, так как с фронта вернулось много радикально антироссийски настроенных людей, передает РИА «Новости».
«Даже до СБУ (Службы безопасности Украины) дело не дойдет: боевики приедут – и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь – и все. Ребята пропадали», – рассказал он.
Пленный добавил, что к такому могут привести даже разговоры «среди своих».
Ранее украинские пленные рассказали, как в НАТО их учили уничтожать русских.