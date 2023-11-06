Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.8 комментариев
Кулеба заявил, что Бербок обещала ему вступление Украины в ЕС
Кулеба заявил, что получил от Бербок заверение относительно вступления Украины в ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что «Украина будет частью Евросоюза», поскольку «получил это заверение» от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
Кулеба отметил, что для присоединения к единому рынку Украине требуется провести реформы в сфере правосудия. Также Украине нужно «усилить меры по борьбе с коррупцией». Кулеба отметил, что на Украине уже «приняли соответствующие законы, которые теперь надо выполнять», передает ТАСС со ссылкой на Welt.
Напомним, ожидается, что в скором будущем Еврокомиссия объявит о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Вероятно, Брюсселю хочется на фоне строительства нового железного занавеса между Россией и Европой продемонстрировать «прибыль» для ЕС.