Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.8 комментариев
В Раде заявили о распоряжении Зеленского готовиться к выборам на Украине
Депутат Рады Гончаренко заявил о распоряжении Зеленского офису президента Украины готовиться к выборам
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы его офис приступил к подготовке к выборам главы государства в 2024 году, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Как утверждает депутат, по имеющейся у него информации, Зеленский намерен «провести президентские выборы». Ожидается, что они состоятся 31 марта, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский «рассматривает все за и против» проведения выборов. На Украине пока официально не объявлено о проведении выборов, но по закону они должны состояться весной 2024 года. Хотя самому Зеленскому выборы категорически не нужны, США настоятельно их требуют.