Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.6 комментариев
Зеленский подтвердил российский ракетный удар по ВСУ в Запорожской области
Зеленский сообщил об уголовном деле в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ
В связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По имеющейся информации, удар был нанесен во время награждения украинских военных в прифронтовом селе.
Зеленский подтвердил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области был нанесен удар. Глава минобороны Украины Рустем Умеров рассказал Зеленскому о мерах, направленных на выяснение обстоятельств – «кто конкретно и какие распоряжения давал», ведется расследование. О потерях Зеленский не сообщил, передает ТАСС.
Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения». Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко уточнил, что в результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.