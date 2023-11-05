Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ

Орешкин рассказал о росте экономики России за последние 20 лет

Помощник президента Орешкин: За последние 20 лет Россия поднялась в рейтинге экономик мира и обошла многие страны Европы

Tекст: Александра Юдина

На сайте оргкомитета марафона указано, что свое выступление он посвятил развитию страны в современных условиях. Так, Орешкин отметил, что Россия кардинально изменилась с начала 2000-х годов, прежде всего в сфере экономики.

«Если в 2000 году Россия занимала 12-е место, то в прошлом году наша страна вышла на пятое место в мире и обошла в этом перечне многие европейские страны, в том числе Францию, Италию, Германию», – отметил он.

При этом помощник президента рассказал, что заметного прогресса Россия достигла в производстве электроэнергии.

«Если в 2000 году Россия производила 803 миллиарда кВт·ч электроэнергии, то в 2022 году уже 1139 млрд кВт·ч. На фоне этого прироста существенно повысилось качество российской энергетики», – рассказал Орешкин, подчеркнув, что в России одна из самых зеленых энергетик в мире, так как фактически 40% энергии вырабатывается из абсолютно чистых источников: атомные электростанции, гидроэлектростанции.

«По атомной энергетике Россия – мировой лидер. Практически 80% энергоблоков в мире строятся по российским технологиям и российскими специалистами», – привел данные помощник президента.

Кроме того, политик затронул такую важную тему, как преодоление зависимости от импорта.

«Если в конечном потреблении и в инвестициях в 2000 году у нас каждый третий товар или услуга были импортными, то сейчас это уже каждый пятый товар или услуга. С 30% импорт упал до 21%. Это очень быстрые темпы экономического роста», – заверил Орешкин.

Другим важным развивающимся аспектом стали отечественные технологии, в частности в авиастроении – отрасли, которая исключительно важна для России с ее огромной территорией.

«Сейчас подошли к важному этапу, когда воздушные суда будут производиться в России из российских комплектующих. Недавно я был на авиазаводе в Иркутске, где производится новый среднемагистральный лайнер МС-21. Конкретно этот завод будет производить 36 самолетов ежегодно», – отметил эксперт.

Помимо прочего, Орешкин привел данные о рекордном уровне жилищного строительства, модернизации городской инфраструктуры, рассказал об инвестициях, которые вкладываются в строительство и ремонт детских садов и школ по всей стране.

В заключение помощник президента рассказал о повышении уровня жизни в стране и продолжительности жизни россиян.

«2000 год мы начинали с показателем 65 лет. Такой была средняя продолжительность жизни в нашей стране. В 2023 году этот показатель вырос до 74 лет. Много это или мало? Давайте сравним с США. За тот же период времени продолжительность жизни там выросла всего лишь на три года. В ближайшие десятилетия перед нами поставлена задача прийти к показателю 80… Важно понимать, что все, о чем я говорил, сделали граждане России, те люди, которые каждый день приходят на работу, создают новые продукты, помогают людям», – подытожил Орешкин.