Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.6 комментариев
ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным
ВСУ подтвердили российский удар «Искандером» по построению украинских солдат на Запорожском направлении
Центр стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины сообщил в соцсетях, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады».
В ВСУ признали, что в результате удара есть погибшие и получившие ранения.
Как сообщают украинские СМИ, военные ВСУ обвиняют в случившемся офицера, который выстроил в одном месте для «торжественного награждения личного состава» большое число солдат.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «ракетным ударом уничтожены десятки боевиков», а также публикуют кадры результатов удара.
Напомним, в Министерстве обороны России сообщили, что войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.