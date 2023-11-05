Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.4 комментария
В Израиле оценили стоимость войны против ХАМАС
Calcalist: Минфин Израиля оценил затраты на войну с ХАМАС в 51 млрд долларов
Минфин Израиля составил предварительный прогноз на случай, если война с ХАМАС продлится до года. Так, война с палестинской группировкой обойдется Израилю в 200 млрд шекелей (51 млрд долларов), сообщает Calcalist.
Отмечается, что в такую сумму конфликт обойдется в том случае, если он продлится от восьми месяцев до года, не распространится за пределы сектора Газа, а 350 тыс. резервистов в скором времени вернутся к работе, передает РБК.
В израильском ведомстве пришли к выводу, что такой прогноз сравним с последствиями пандемии коронавируса, которая обошлась бюджету в 160 млрд шекелей (40,8 млрд рублей). Отмечается, что пандемия продолжалась два года вместо одного в случае с прогнозом войны.
«Кроме того, после прекращения локдаунов все игроки вернулись к полной экономической активности, быстро восстановились промышленность, инвестиции, потребление и уровень занятости; ВВП за 2021–2022 годы в реальном выражении вырос на 15% после снижения на 2,2% в 2020-м», – указывает издание.
Минфин подчеркнул, что восстановление после военных действий будет идти медленно и с окончанием боев экономика не вернется к довоенным тенденциям.
В ведомстве пояснили, что «здесь нет никакой искусственной приостановки (экономики), есть шок предложения, который перерастает в кризис спроса, процентные ставки высоки, а риски для экономики резко возрастают».
Указывается, что больше всего Израилю предстоит потратиться на сферу безопасности.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.