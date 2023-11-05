В США рассказали о разногласиях в команде Байдена из-за Израиля

Axios: В избирательной команде Байдена нарастают разногласия из-за позиций по Израилю

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, одна часть команды обвиняет Байдена в поддержке «аморальных» действий Израиля в секторе Газа, другая – убеждена, что президент США проявляет «моральную ясность» в вопросе права Израиля на защиту от боевиков ХАМАС, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, мнения по вопросу разделились между пожилыми партийцами, которые симпатизируют Израилю, и более молодыми членами, которые сочувствуют палестинцам из-за их бедственного положения. Источник выразил непонимание, как можно считать «поддержку крупномасштабных убийств палестинских мирных жителей» чем-то другим, кроме аморальности.

Председатель Национального комитета партии демократов Джейми Харрисон также заявил, что Байден продолжает демонстрировать «моральную ясность», заключающуюся в тезисе, что Израиль «имеет право защищать себя от терроризма и продолжающейся угрозы ХАМАС.

Отмечается, что несколько демократов в Палате представителей выразили надежду, что больше их коллег начнут высказываться о гуманитарной ситуации в секторе Газа.

В субботу бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что политика США в отношении палестино-израильского конфликта может стоить президенту Джо Байдену победы на выборах в 2024 году.

Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов.