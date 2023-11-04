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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    29 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    27 комментариев
    4 ноября 2023, 12:34

    Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны сбила в субботу украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в субботу около 11.00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам над территорией Белгородской области.

    Накануне ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали три человека.

    3 ноября 2023, 20:12
    Опубликовано видео боя, в котором Герой России сорвал наступление ВСУ
    Опубликовано видео боя, в котором Герой России сорвал наступление ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись боя, в котором командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных, опубликовало Минобороны России.

    В ролике запечатлено, как отделение подбивает несколько видов бронетехники, запись сопровождается комментариями военнослужащих, следивших за попаданиями Щербакова.

    «Не Юра, а Зевс!» – сказал один из бойцов. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    В другом ролике сержант рассказал, что услышал о наступлении на соседние с ним позиции. Он пояснил, что обнаружил цели, открыл огонь, что полностью остановило наступление противника. Щербаков уточнил, что в этот момент только пришел на это направление и еще изучал высоты и стороны, с которых может зайти противник.

    Отмечается, что за время СВО сержант уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовика с боеприпасами, два взводных опорных пункта и свыше 100 украинских военных. Юрий Щербаков получил в пятницу звание Героя России.

    Коментарии (15)
    3 ноября 2023, 22:17
    Зеленский сменил командующего силами специальных операций Хоренко без ведома Залужного
    Зеленский сменил командующего силами специальных операций Хоренко без ведома Залужного
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский без ведома главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначил Сергея Лупанчука новым командующим силами специальных операций (ССО) вместо Виктора Хоренко. Указ о назначении опубликован на сайте украинского президента.

    Зеленский своим указом распорядился назначить полковника Сергея Лупанчука командующим силами специальных операций вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Другим указом Зеленский уволил с этой должности Виктора Хоренко, который занимал пост с июля 2022 года.

    Как сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua», теперь уже экс-командующий силами спецопераций ВСУ Хоренко заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Причем, по словам Хоренко, главком ВСУ Валерий Залужный представления на увольнение не делал.

    «Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», – сказал Хоренко.

    Ранее глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Запад намерен сменить Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Коментарии (10)
    4 ноября 2023, 01:21
    Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды

    В Госпогранслужбе Украины рассказали об очень тихих артиллерийских снарядах, якобы полученных Россией от КНДР

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) очень тихие артиллерийские снаряды.

    «Советские снаряды слышны, но, когда летит этот корейский, – его не слышно даже на видео. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе.

    Коментарии (14)
    4 ноября 2023, 10:35
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»

    Эксперт Васильев рассказал, как «тихие корейские снаряды» повлияли на моральный дух ВСУ

    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если верить солдатам ВСУ, то северокорейские оружейники изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Так он прокомментировал жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды».

    В своем Telegram-канале он указал на то, что если верить распространившейся информации, то получается, что «оружейники товарища Кима изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, за что им честь и хвала». «Хотя все может быть прозаичнее», – добавил он.

    По мнению Васильева, на самом деле прилеты идут с меньших дистанций, отчего снаряды летают на дозвуковых скоростях – поэтому не свистят, а летят почти бесшумно. «Ну либо товарищ накидываться стал сильнее, и пошли окопные байки», – допустил эксперт.

    Также эксперт подчеркнул, что подобная информация начала оказывать когнитивное воздействие на бойцов ВСУ – даже с учетом того, что снаряды еще не доехали до фронта, для украинских военных они уже реальны, это расшатывает моральный дух.

    Кроме того, Васильев прокомментировал информацию про эффект западных санкций в отношении Северной Кореи.

    «Некоторая безнадежность и зрада в констатации того, что страна спокойно живет десятки лет под санкциями, а снаряды делает отличные… Утешили себя, мол, они там жрут плохо, но подрыв святой украинской веры во всемогущество западных санкций налицо», – заключил он, подчеркнув, что это стало еще одной «трещиной в украинском инфокуполе».

    Ранее военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от КНДР очень тихие артиллерийские снаряды, которые «не слышно даже на видео». «Советские снаряды слышны, но когда летит этот корейский – его не слышно. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Коментарии (16)
    3 ноября 2023, 15:48
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В составе Российской империи не было Украины, ее сформировали только при советской власти, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

    «Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании Советской Украины, в период создания СССР. Не было еще никакой Украины в составе [Российской] империи, были области», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что при формировании СССР создали Украину, «прежде всего и в значительной степени – за счет южнорусских земель».

    Также в ходе встречи глава государства отметил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру, язык, в том числе в Донбассе и в Новороссии.

    Коментарии (36)
    3 ноября 2023, 18:34
    ВСУ нанесли удары по Пенсионному фонду и центру занятости в Херсонской области
    ВСУ нанесли удары по Пенсионному фонду и центру занятости в Херсонской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ударе украинских военных по поселку Чаплинка в Херсонской области погибли семь человек, сообщил член Совета Федерации от региона Константин Басюк.

    ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в Чаплинском муниципальном округе, прилеты зафиксированы в зданиях Пенсионного фонда и центра занятости, сообщил Басюк, передает ТАСС.

    Согласно предварительным данным, погибли семь человек. За жизнь еще двух человек борются медики.

    До этого при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

    Коментарии (14)
    3 ноября 2023, 19:23
    Кулеба рассказал о планах Зеленского по проведению выборов президента
    Кулеба рассказал о планах Зеленского по проведению выборов президента
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента в стране весной следующего года, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    По словам Кулебы, Зеленский «рассматривает все за и против» проведения выборов весной 2024 года, сообщает британский телеканал Sky News, передает ТАСС.

    Министр добавил, что проведение выборов в условиях военного положения будет сопровождаться «беспрецедентными вызовами».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский оказался в скользкой политической ситуации – США настоятельно требуют от Киева проведения выборов, которые украинскому лидеру категорически не нужны.

    Коментарии (3)
    3 ноября 2023, 21:22
    США признали исчерпание средств Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об истощении ассигнованных Конгрессом средств на помощь Киеву.

    По словам Жан-Пьер, после объявленного в пятницу пакета военной помощи Киеву «исчерпываются оставшиеся средства» в рамках инициативы содействия безопасности Украине, предполагающей заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление техники со своих складов, передает ТАСС.

    На фоне этого пресс-секретарь Белого дома призвала Конгресс США в кратчайшие сроки одобрить предоставление дополнительной помощи Украине.

    Ранее в пятницу США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 20:59
    Пентагон объяснил «разумную инвестицию» в военную помощь Украине
    Пентагон объяснил «разумную инвестицию» в военную помощь Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военная помощь Украине является «разумной инвестицией», которая способствует созданию рабочих мест укреплению индустриальной базы США, заявил Пентагон.

    В сообщении говорится, что оборонная помощь для Украины способствует предотвращению расширения конфликта в регионе и сдерживает возможную агрессию где-либо еще, в то же время укрепляет оборонную индустриальную базу США и создает высококвалифицированные рабочие места для американцев, передает РИА «Новости».

    В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон направит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.

    На прошлой неделе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине на 150 млн долларов, включающий боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.

    Коментарии (12)
    3 ноября 2023, 14:50
    Newsweek: Достижения ВСУ можно заметить только через увеличительное стекло
    Newsweek: Достижения ВСУ можно заметить только через увеличительное стекло
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия разочаровала руководство Украины, не сумев достичь ни одной поставленной цели в ходе контрнаступления, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek отмечает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «находится на последнем издыхании», передает РИА «Новости». Украинское руководство возлагало на него большие надежды, однако за пять месяцев ни одна из целей не была достигнута, пишет журнал.

    По информации издания, ВСУ не удалось прорвать линии обороны Российской армии. В материале также отмечается колоссальная огневая мощь России, «несравнимая с возможностями украинской армии».

    «Ограниченные успехи на местах были утеряны, а сами достижения настолько незначительны, что для того, чтобы их заметить, требуется увеличительное стекло», – пишет издание о результатах контрнаступления.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал президента Украины Владимира Зеленского «прекратить бойню» и начать переговоры.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 16:21
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Украине самый высокий в мире уровень коррупции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

    «У нас и в России много проблем, мы в России, да и во всем мире боремся с коррупций, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, – такого в мире нет, я вас уверяю, в мире нет», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства также уточнил, что борьба с коррупцией на Украине, которая задумана США, не даст результата. По его словам, на Украине «эта коррупция фактически узаконена». «Почему американцы все пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится», – добавил он.

    «Они сейчас задумали смену элит – и экономических, и политических – все будет то же самое», – подчеркнул Путин.

    Ранее более 30% украинцев заявили, что уровень коррумпированности на Украине безнадежный, и положительных изменений в так называемой борьбе с коррупцией нет.

    В сентябре бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не могут справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.

    Коментарии (4)
    4 ноября 2023, 07:49
    Вашингтон и Брюссель начали приучать Киев к мысли от «чего-то» отказаться

    NBC: США и Европа обсуждают с Украиной переговоры с Россией и необходимость отказаться от чего-то ради компромисса

    Вашингтон и Брюссель начали приучать Киев к мысли от «чего-то» отказаться
    @ Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса, сообщил американский телеканал NBC.

    По имеющимся у телеканала данным, американские и европейские официальные лица еще в октябре «начали спокойно» говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. В этих разговоров отмечалось, что Украине «придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей», передает ТАСС.

    Как указывают официальные лица в США и Европе, подобные обсуждения являются признанием того, что конфликт зашел в тупик, а Запад не сможет и дальше оказывать помощь Киеву. Чиновники в США и Европе говорят, что «осталось время до конца года», прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.

    Накануне в США признали, что часть украинских территорий после завершения конфликта останется под контролем России.

    Коментарии (16)
    3 ноября 2023, 14:55
    Во Львове покупательницу на рынке отказались обслужить из-за русского языка
    Во Львове покупательницу на рынке отказались обслужить из-за русского языка
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительницы Львова устроили скандал из-за женщины, говорившей по-русски на рынке, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    По сообщению издания, во Львове на местном рынке женщину отказались обслуживать из-за русского языка, передает РИА «Новости».

    Издание также выложило видео инцидента, снятое одной из украиноязычных участниц конфликта. На кадрах запечатлено, как несколько женщин разных возрастов оскорбляют и насмехаются над русскоговорящей девушкой в павильоне рынка. Среди прочего они требуют перейти на украинский язык и покинуть город.

    «На украинском языке говори, ты во Львове находишься!» – выкрикнула девушке автор видео.

    Позднее прозвучали угрозы «вызвать милицию», а местные жители перешли на ненормативную лексику.

    Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.

    Коментарии (16)
    3 ноября 2023, 14:24
    Политолог: Яценюк прямо причастен к гибели мирных людей в Донбассе

    Политолог Скачко: Яценюк прямо причастен к гибели мирных людей в Донбассе

    Политолог: Яценюк прямо причастен к гибели мирных людей в Донбассе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Следственный комитет России возбудил дело против экс-премьера Украины Арсения Яценюка, так как он несет ответственность за трагические события последних десяти лет. Яценюк действительно виновен в применении армии против собственного народа и гибели мирных жителей Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СК заочно обвинил Яценюка в убийствах в Донбассе.

    «Яценюк несет прямую ответственность за трагически события на Украине последних десяти лет и заслуживает наказания. Он был одним из лидеров государственного переворота в стране в 2013-2014 годах. После он стал премьером, который, находясь в СНБО, применил армию против собственного народа», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Бывший премьер виновен в гибели не только ополченцев Донбасса, но и мирных жителей, против которых была применена боевая авиация. Следственный комитет имеет право его преследовать, так как Донецк и Луганск сейчас являются частью России, а преступления против человечности не имеют срока давности», – отмечает эксперт.

    «На данный момент Яценюк живет в Америке. Экс-премьер, как и все украинские политики высокого ранга, является вором и коррупционером. Во время пребывания на должности он заработал гигантские деньги и сбежал в США. Сейчас бывший чиновник иногда возвращается к себе в страну и пытается мутить воду, но власть там узурпировал Зеленский, который не терпит всплесков политической активности со стороны конкурентов», – подчеркивает он.

    «Полноценно осудить Яценюка удастся только в случае его поимки, но с этим возникает проблема. Безусловно, Москва должна объявить его в международный розыск и добиваться его экстрадиции. Однако для западных стран он герой-демократ, поэтому его не выдадут. Единственный способ – это арестовать его самим, там, где экс-премьер находится, но это не методы России», – резюмировал Скачко.

    Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения ряду бывших представителей украинского руководства, в том числе экс-премьеру Арсению Яценюку, за преступления на Донбассе, которые повлекли гибель больше тысячи человек.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается: кроме Яценюка заочно предъявлено обвинение исполнявшему обязанности главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому, а также исполнявшему обязанности министра иностранных дел страны Андрею Дещице.

    Все обвиняемые входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате их действий в 2014-2016 годах погибли или были ранены 1382 человека, среди них – 44 ребенка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту.

    Ранее Следственный комитет уже предъявил представителям высшего военного руководства Украины, в том числе начальнику главного управления разведки (ГУР) МО Кириллу Буданову, заочное обвинение в совершении террористических актов на российской территории.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о практическом смысле многолетних расследований преступлений украинских террористов.

    Коментарии (3)
    3 ноября 2023, 15:12
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 28 октября по 3 ноября ВС России на Купянском направлении сумели занять более выгодные позиции, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения Западной группировки на этом направлении также отразили 24 контратаки украинской армии, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Синьковки, Ивановки, Тимковки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

    ВСУ на этом направлении потеряли за неделю более 755 человек, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и две машины РСЗО. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

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